È successo a tutti di trovarsi sul collo o in altre parti del corpo dei segni, tipo ematomi. Dal punto di vista medico non sono assolutamente nulla di preoccupante, ma in determinati ambiti, potrebbe portare non pochi imbarazzi. Ad esempio, se dobbiamo affrontare un importante riunione al lavoro o se abbiamo una visita medica. Potremmo elencarne parecchie di situazioni spiacevoli che un succhiotto potrebbe portare e non sempre l’abbigliamento può venirci in aiuto.

In questo periodo così freddo, sicuramente un maglioncino a collo alto è la soluzione ideale. Ma non tutti sono abituati ad indossarlo oppure devono rispettare determinate esigenze di abbigliamento. Niente panico, ecco tutti i metodi più efficaci per far sparire quelle fastidiose macchie che potrebbero metterci in imbarazzo nella vita di tutti i giorni.

Le soluzioni dalla farmacia

Prima di vedere i rimedi naturali e a costo praticamente zero vediamo quello che il commercio ci propone.

Le farmacie hanno ovviamente rimedi che possono darci un aiuto concreto come, ad esempio, le creme antinfiammatorie usate quando subiamo un colpo. Queste contengono, quasi tutte, l’eparina, un anticoagulante che aiuta l’assorbimento dell’ematoma.

Anche l’aloe vera è famosa per le proprietà antinfiammatorie e lenitive, da usare due volte al giorno fino alla scomparsa del succhiotto.

È ovviamente consigliato, se ci rivolgiamo ad una farmacia, di chiedere consiglio ai professionisti che ci serviranno al momento.

Quello che interessa più a tutti noi è trovare soluzioni risolutive a basso costo, anche meglio se a costo zero. Ecco, quindi, alcuni modi per attenuare il dolore e il rossore di queste fastidiose macchie con materiali che abbiamo già in casa.

Il primo metodo è quello di utilizzare un cucchiaino da dolce, dopo averlo messo in un freezer per farlo raffreddare. Lo dobbiamo passare sopra alla zona interessata, massaggiando delicatamente la parte, per circa 15 minuti. Questa operazione da ripetere, naturalmente, più volte al giorno finché non otteniamo i risultati sperati.

Un modo, praticamente opposto al precedente, è quello di fare degli impacchi con un panno caldo. Questo migliorerà la circolazione che aiuterà il livido a guarire in breve tempo. Prendiamo una stoffa e bagniamola con acqua calda, strizziamola e poniamola sopra al succhiotto per 10 minuti per più volte al dì.

Come letto, tutti i metodi, non sono così immediati, ma hanno efficacia se messi in pratica più volte al giorno. Se il nostro problema deve essere risolto immediatamente, l’unica possibilità, è quella del make-up. Usando un correttore, diffuso oramai tra le donne e gli uomini, sull’arrossamento, esso sparirà, momentaneamente, subito.