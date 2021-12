Con l’arrivo del periodo natalizio, arrivano anche i film di Natale. Spesso vengono riproposti i grandi classici, altre volte invece ci sono nuove proposte. E così Netflix si riempie di nuovissimi film di Natale. E allora ecco tutti i film di Natale disponibili su Netflix da guardare in compagnia per passare una bella serata in famiglia. Alcuni dei film proposti sono già disponibili, dato che non è mai troppo tardi per festeggiare il Natale, altri invece usciranno nel mese di dicembre. Vediamo allora tutte le proposte di Netflix.

Ecco tutti i film di Natale disponibili su Netflix da guardare in compagnia

Partiamo con la nostra super maratona di Natale. Il primo film disponibile, con un cast tanto interessante, è “Un bambino chiamato Natale”. La pellicola diretta da Gil Kenan racconta la storia di un bambino molto determinato che si chiama Nikolas, che affronta il suo destino in una terra sconosciuta di elfi per salvare il proprio babbo e portare un po’ di speranza nel suo villaggio, speranza che era stata persa.

Dalla vena romantica e commediale è invece “Un castello per Natale”. Il film, con la regia di Mary Lambert, guarda le vicende di una famosa scrittrice americana che è fuggita in Scozia per sottrarsi da uno scandalo. Qui si innamorerà di un vecchio castello e si scontrerà con il suo proprietario.

Divertente è anche il film “Natale con il babbo”, commedia diretta da Philippe Martinez e Mick Davis con l’attrice Elizabeth Hurley. Il film racconta la storia di quattro sorelle acerrime nemiche che riscoprono l’unione familiare, quando a sorpresa si presenta per Natale il padre scomparso.

Una commedia magica e piena di spirito del Natale è “La famiglia Claus”. Questo film vede come protagonista Jules, un giovane ragazzo che odia le feste. Quando sfortunatamente il nonno si ammala, egli magicamente scopre la tradizione natalizia e solo lui potrà salvare il Natale.

Usciti a dicembre

Oggi, 2 dicembre, esce invece “Single per sempre?”. Il film racconta la storia di Peter che chiede al suo miglior amico di fingersi il suo fidanzato durante una visita di Natale a casa. La famiglia, però, per loro avrà altri piani.

Il 16 dicembre uscirà invece “Natale in California: Luci della città”. Una coppia formata da un anno decide di lasciare il loro ranch per sbrigare alcune faccende nella città di San Francisco. Cosa avrà in serbo per loro la grande città?

