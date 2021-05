Sono passati ormai due anni da “Avengers: Endgame”, il film che ha posto fine alla cosiddetta “Fase 3” del Marvel Cinematic Universe. È la serie di film, iniziata nel 2008 con “Iron Man” interpretato da Robert Downey Jr., che ha accompagnato tantissimi appassionati nel Mondo verso l’emozionante confronto finale tra gli Avengers guidati da Capitan America e il supercattivo cosmico Thanos.

I film Marvel hanno saputo conquistare tutti, diventando molto più che un semplice prodotto per appassionati ma un vero e proprio fenomeno di costume. Dopo l’epica conclusione che ha visto il sacrificio di Tony Stark per sconfiggere il nemico, le avventure degli Avengers hanno subito una breve ma necessaria pausa, mentre le conseguenze del finale sono state narrate in “Spider-Man: Away From Home”, “Wandavision” e “The Falcon and the Winter Soldier”. Ma a chi mancano gli Avengers ecco tutti i film dei supereroi Marvel in uscita prossimamente.

Un emozionante trailer

La Marvel ha presentato tutti i prossimi film e serie in uscita nei prossimi mesi in un emozionante trailer, uscito proprio in queste ore sui canali YouTube della Casa delle Idee. Si comincia col botto con una nuova avventura di Black Widow, l’eroica super-spia di origini russe interpretata da Scarlett Johansson, la cui storia si è conclusa in “Endgame”. Nel film a lei dedicato, in uscita il 9 luglio 2021, verranno raccontate le sue origini. E come Natasha Romanoff è diventata la Vedova Nera.

Il 3 settembre vedrà la luce una nuova serie, “Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli”, dedicata all’eroe omonimo campione di arti marziali. Il prodotto sarà molto diverso da quello a cui la Marvel ha abituato i Lettori, e avrà una forte impostazione orientaleggiante. Prime emozionanti immagini anche per “Eternals”, la storia dei primi veri supereroi della storia, con Richard Madden che dalle terre del “Trono di Spade” approda nell’universo Marvel. Appuntamento al cinema il 5 novembre 2021.

Ce n’è per tutti i gusti fino al 2023 e oltre

A chi mancano gli Avengers ecco tutti i film dei supereroi Marvel in uscita prossimamente: il 17 dicembre tocca a “Spider-Man: No Way Home”, terzo capitolo dedicato all’Uomo Ragno di Tom Holland. Il 25 marzo 2022 arriverà in sala “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” con Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen.

Chris Hemsworth tornerà nei panni del dio del tuono Thor in “Love and Thunder” il 6 maggio 2022. Anche il seguito di “Black Panther”, “Wakanda Forever”, arriverà nel 2022 e precisamente l’8 luglio. L’11 novembre sarà poi la volta di “The Marvels”. Il sequel di Capitan Marvel.

Si chiude col botto il 17 febbraio 2023 con “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, il 5 maggio 2023 con “Guardians of the Galaxy vol.3” e, infine, con un prossimamente che fa gola ai fan di vecchia data. Marvel ha ufficialmente annunciato l’arrivo di un nuovo film dedicato ai loro supereroi più longevi, i Fantastici Quattro.