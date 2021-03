Trap, reggaeton, low-fi, chill out, techno, tribal, house e chi più ne ha più ne metta. Gli ultimi decenni sono stati segnati dalla diffusione esponenziale di musica elettronica.

Ciò è stato favorito dal progresso della tecnologia che ha portato a una sempre maggiore facilità nel produrre questo tipo di musica. Si può dire che i suoni elettronici abbiano contaminato quasi qualunque genere musicale odierno. Eppure l’effetto di uno strumento musicale suonato dal vivo è sempre quello di trentamila anni fa.

Ecco tutti i benefici della musica acustica e perché non passerà mai di moda.

La musica suonata dal vivo

Suonare uno strumento musicale è benefico per chi lo suona e per chi lo ascolta.

Naturalmente se chi lo suona lo fa in modo gradevole. Non occorre tuttavia essere dei virtuosi per procurare benessere a sé e agli altri. Ciò che conta è essere in contatto emotivo con lo strumento musicale che si sta suonando. Non importa strafare o essere diplomati in conservatorio. Anzi. Chi ascolta percepisce l’emozione che sta provando chi suona.

Questo fa uno strumento musicale. Non è altro che un prodigioso strumento di comunicazione emotiva. Tutta la musica lo è, ma la musica elettronica non possiede questo fattore empirico.

Non ci sono il fiato, le mani o la forza di chi sta suonando nei brani di musica elettronica. D’altro canto questo fattore è proprio ciò che si cerca ascoltando questo tipo di musica.

Difatti un certo tipo di condivisione emotiva avviene solo tramite la musica live.

Musicoterapia

La musicoterapia, disciplina paramedica sempre più diffusa, ne è la dimostrazione.

Ci sono patologie psicologiche e persino fisiologiche che si possono curare con la musica.

Anche se nuove forme musicali nasceranno in futuro, ci sarà sempre bisogno di un musicista e di uno strumento musicale.