L’attività fisica fa bene al nostro corpo e al nostro spirito. Insomma, si sa. Mens sana in corpore sano. E non importa quali esercizi eseguiamo. Sicuramente il nostro corpo ne gioverà al 100%. La scelta è solamente in base ai nostri gusti. Questo se l’obiettivo è quello di tenerci allenati e beneficiare della scarica di adrenalina che lo sport ci regala. Se però lo scopo è dimagrire, allora le cose cambiano un po’. Chiariamo. Tutti gli sport rendono più tonici e aiutano il corpo ad asciugarci. Ma ce ne sono alcuni che hanno un effetto più immediato di altri. Ecco tutti gli sport che ci permettono di dimagrire più velocemente.

La corsa

Al primo posto, troviamo la corsa. È Rodolfo Tavana, docente di medicina dello sport all’Università degli Studi dell’Insubria, a dircelo. Il dottore chiarisce ovviamente che questo consiglio è l’ideale per chi non soffre di vera e propria obesità. La frequenza cardiaca giusta sarebbe pari al 70% di quella massima. Se però non si ha molto tempo, l’ideale è correre un po’ più veloce, per accelerare i tempi. Inoltre, per le persone alle prime armi, sarà meglio correre su un pendio dolce. In questo modo, sarà possibile reggere i primi sforzi.

Il nuoto

Il nuoto è uno sport completo. Quante volte abbiamo sentito questo luogo comune? Tantissime, sicuramente. Eppure, è tutto vero. Infatti, il nuoto è perfetto per tutti quelli che, tra noi, desiderano modellare perfettamente il proprio fisico. Infatti, quando nuotiamo, muoviamo tutti i muscoli. Inoltre, come ci spiega il Poliambulatorio di Santa Crescenza, in media un nuotatore consuma tra le 400 e le 500 calorie all’ora. E dunque, questo sicuramente si posiziona sul podio degli sport che fanno dimagrire in modo più veloce.

Il ciclismo

A parlarci di questo sport è la dottoressa Veronica Tagliabue. Il consiglio è di seguire un allenamento piuttosto costante. All’incirca, si parla di una quarantina di minuti tre volte alla settimana. In questo modo, potrete essere certi di star consumando più calorie di quante ne abbiate introdotte. E anche in questo sport, come per il nuoto, molti muscoli sono coinvolti. Dunque, il vostro corpo sarà tonificato in men che non si dica!

Quindi, ecco tutti gli sport che ci permettono di dimagrire più velocemente. Ovviamente, prima di iniziare qualsiasi attività fisica, è sempre meglio consultare il proprio medico. E, inoltre, affiancare agli esercizi una dieta sana ed equilibrata.

