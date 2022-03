Ecco tutti gli importi spettanti per le pensioni di invalidità 2022 anche per ciechi e sordomuti, specificate dall’INPS con circolare

Anche per le pensioni di invalidità ci saranno dei cambiamenti, come chiarito dall’INPS con circolare numero 197 del 23 dicembre 2021. Essa contiene gli importi dei trattamenti pensionistici operanti per il 2022 ed adeguati alla variazione dell’indice ISTAT. Per esso si intende il coefficiente riferito alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Sicché l’INPS, dal 1° gennaio 2022, ha provveduto a rivalutare i trattamenti pensionistici applicando una percentuale provvisoria dell’1,6%.

Detta rivalutazione è avvenuta con riguardo a tutte le pensioni, anche quelle di invalidità. Inoltre, ha riguardato gli assegni riconosciuti agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti. Ma, vediamo, nella specie, a quanto ammontano gli importi degli assegni di invalidità per il 2022, anche in relazione ai limiti reddituali.

Ecco tutti gli importi spettanti per le pensioni in questione, quindi. In base alla circolare indicata, i limiti di reddito necessari per determinare la spettanza delle pensioni di invalidità sono aumentati. Per il 2022 abbiamo che il reddito di riferimento è aumentato dello 0,4%, come segue:

per gli invalidi totali, i ciechi e i sordomuti, il limite di reddito annuo personale è di 050,42 euro. Nel 2021 era pari ad euro 16.982,49;

invece per gli invalidi parziali o minori, il limite è pari ad euro 5.010,20, rispetto ai 4.931,29 del 2021.

Sulla scorta di queste variazioni di reddito, gli importi mensili del 2022 saranno i seguenti:

la pensione per invalidi e sordomuti è di euro 291,69, mentre nel 2021 era pari a euro 287,09;

pensione per ciechi parziali euro 215,35, rispetto ai 213,08 euro del 2021;

la pensione per ciechi assoluti è di euro 315,45, contro euro 310,48 dell’anno precedente;

per quanto riguarda, invece, l’indennità di accompagnamento, essa spetta senza riferimento al reddito ed è pari a 525,17 euro mensili. Nel 2021 era di euro 522,10 euro;

infine, per i ciechi civili: qui la somma mensile corrisponde a 946,80 euro, rispetto ai 938,35 del 2021.

Gli importi della pensione di invalidità spettanti nel 2022 ai ciechi civili sono i seguenti: per i ciechi assoluti ricoverati con la sola pensione e ciechi parziali, ricoverati e non, con la sola pensione, importo mensile: euro 291,69. Ciò, con un limite di reddito annuo di 17.050,42 euro. Invece, per i ciechi assoluti non ricoverati e con la sola pensione, l’importo mensile è di euro 315,45, con limite di reddito di euro 17.050,42. Anche qui ci sono state delle variazioni di reddito rispetto al 2021, in percentuale proporzionale a quelle precedentemente indicate. Infine, l’indennità di accompagnamento, riconosciuta indipendentemente dal reddito, a favore dei ciechi assoluti è pari a 946,80 euro mensili.

Vediamo, a questo punto, cosa accade per le pensioni 2022 dei sordomuti. Ebbene, i titolari della sola pensione hanno diritto ad un assegno mensile di 291,69 euro rispetto ai 287,09 euro dell’anno precedente. Ciò a fronte di un limite reddituale di euro 17.050,42. Invece quella spettante a prescindere dai limiti di reddito è pari a 260,76 mensili.

