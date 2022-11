Ecco tutti gli errori da evitare quando si prepara la crema pasticcera e come aggiustarla

Muoversi tra i fornelli in modo adeguato non è cosa per tutti. Se alla gran parte della popolazione piace mangiare, molto meno sono le persone che amano anche cucinare.

Una volta era compito soprattutto delle donne, che, nella società patriarcale, dovevano provvedere ai figli e a preparare i pasti per i mariti. Oggi, fortunatamente tutto questo non esiste praticamente più. Gli uomini hanno iniziato ad apprendere l’arte della cucina e, talvolta, hanno addirittura preso il posto della donna in questo esercizio. Anche se il cucinare insieme rimane uno dei momenti più intimi di una coppia.

Una delle squisitezze che fa parte della storia della cucina italiana è la crema pasticcera. Una delizia da assaporare, spesso, in combinazione con altri dolci. Pensiamo alla crostata, alle torte di frutta nella quale è componente fondamentale o alla zuppa inglese. Dopo Halloween, e tutti i dolci preparati per l’occasione, torniamo a una delle preparazioni più tradizionali. Cercando di capire quali siano gli errori da evitare per fare una ottima crema.

All’apparenza, infatti, le difficoltà per cucinarla sembrano davvero minime, ma, spesso, le si sottovalutano e lo sbaglio è dietro l’angolo.

Ecco tutti gli errori da evitare nella preparazione

Iniziamo dal primo. Rompere le uova in maniera corretta per agevolare la separazione tra tuorli e albumi. Solo il giallo verrà utilizzato nel contenitore che avremo scelto per unirlo allo zucchero. Procedimento che dovremo fare con una frusta, meglio se elettrica, in maniera rapida, in modo da non far incorporare molta aria ai due alimenti.

Successivamente, una delle operazioni che più facilmente non compiamo, semplicemente per mancanza di tempo o perché molto noiosa, è la setacciatura degli amidi. Si procede in questo modo per evitare la formazione dei famigerati grumi. Quindi, bisogna vincere la pigrizia e farla in maniera accurata.

Altro errore comune è quello di trasferire poi il tutto in un recipiente con latte freddo, per poi far scaldare sul fuoco. Invece, sarebbe molto meglio incorporarlo già caldo, in modo da facilitare la fluidità dell’intero composto.

Infine, eccoci a un altro sbaglio che, però, è universalmente riconosciuto. Bisogna seguire la cottura della crema dall’inizio alla fine mescolando. Se non si ha la pazienza per farlo, meglio evitare di prepararla, perché è matematico che bruci o impazzisca.

Come aggiustare la crema pasticcera

Tuttavia, può capitare che questa impazzisca anche se abbiamo seguito alla lettera queste regole. Talvolta per qualche grado in più di temperatura nella cottura. Se ciò accade, non bisogna allarmarsi, ma mantenere la calma e provare a correggerla. Come? Semplicemente versandola all’interno di una bottiglia e agitandola con vigore per almeno tre minuti.

Dopodiché la dovremo far raffreddare stendendola all’interno di una tortiera di alluminio o di un teglia in vetro. Quindi, coprire con una pellicola trasparente e riporre subito in frigorifero.

Ecco tutti gli errori da evitare quando si decide di cimentarsi nella preparazione della crema pasticcera. Una leccornia che necessita delle giuste attenzioni per non impazzire.