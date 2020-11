Esistono davvero alcuni piatti che “fanno buon sangue”? O si tratta solo di tradizioni popolari senza fondamento? Oggi gli esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa svelano un fatto sorprendente. Alcuni cibi sono realmente fondamentali per il benessere del sistema circolatorio. Ecco tutti gli alimenti che rigenerano il sangue.

L’importanza del ferro e dei globuli rossi

Cosa significa “avere buon sangue”? Esiste veramente un indicatore che svela quando il sangue gode di buona salute? La risposta è sì, e ha a che fare con il numero di globuli rossi e con il ferro. Quest’ultimo è un nutriente fondamentale. Infatti, si lega a determinate proteine e diventa l’emoglobina, presente nei globuli rossi. Noti anche come eritrociti, i globuli rossi sono cellule che si trovano nel sangue, con una funzione davvero importante. Si occupano infatti di trasportare l’ossigeno dai polmoni verso tutti gli organi e i tessuti. Sono proprio i globuli rossi a donare al sangue il suo caratteristico colore.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Il ferro è dunque fondamentale per mantenere un livello adeguato di globuli rossi nel sangue. Quando questo nutriente manca, ci si sente stanchi e spossati. Ma si possono anche causare danni ai propri organi, che non ricevono abbastanza ossigeno. Fortunatamente, alcuni cibi aiutano a incrementare i livelli di ferro ed emoglobina. L’Università di Stanford li consiglia addirittura ai donatori del sangue.

I cibi che aumentano l’emoglobina nel sangue

Per assicurarsi di assumere abbastanza ferro, ecco tutti gli alimenti che rigenerano il sangue:

bietole;

carne rossa;

datteri;

gamberi;

pane integrale;

prugne;

spinaci;

tutti i legumi, ma in particolar modo le lenticchie;

uova;

uva passa.

Questi cibi sono infatti fra i più ricchi di ferro. Ma, per assicurare al proprio sangue un’ottima salute, è importante anche assumere il rame e la vitamina C. Quest’ultima sostanza ha molti più benefici di quanto si crede. Non solo è importante per le difese immunitarie, ma facilita l’assorbimento del ferro e aiuta a mantenere la massa muscolare. Infine, spazio anche ai cibi ricchi di vitamina A: mantiene in salute il midollo osseo, aiutando così a produrre più cellule del sangue.