Si dice che servano almeno 40 sostanze diverse per un corretto funzionamento dell’organismo. Ecco cosa dobbiamo sapere per scegliere cosa mettere nei nostri piatti ed essere sempre in forma.

Gli alimenti da prediligere per pensare, memorizzare, concentrarsi meglio sono quelli che aiutano il nostro cervello ad essere ben nutrito.

Ecco tutti gli alimenti che possiamo consumare per avere un cervello più performante e non soffrire di stress

La principale fonte alimentare di acidi grassi Oméga-3 si trova nel pesce. Queste sostanze proteggono i neuroni dalle tossine e apportano la fluidità necessaria per la loro funzione di trasmettitori. Il pesce è quindi un alimento da consumare una volta a settimana.

L’olio di oliva che sicuramente non manca nella dieta mediterranea è un’eccellente fonte di antiossidanti e di grassi monoinsaturi. Questi servono ad avvolgere e proteggere i neuroni per assicurare una rapida neurotrasmissione. Si consiglia un utilizzo di 3 cucchiai di olio al giorno, combinati con olio di colza e di noci.

Per i vegetariani ecco tutti gli alimenti che servono a dare energia al nostro cervello

Ecco tutti gli alimenti vegetali che possiamo consumare per avere un cervello più performante e non soffrire di stress. In generale tutte le verdure verdi contengono sostanze antiossidanti ed oligoelementi necessari al buon funzionamento del cervello. In particolare, i cavoli di tutte le specie sono ricchi di ferro, potassio e vitamina K.

Inoltre, non scordiamoci dei pomodori che contengono il licopene, un potente antiossidante che è presente in grande quantità in questi frutti rossi.

E a proposito di frutti, i mirtilli sono fenomenali come alimento per sviluppare la memoria e le funzioni cognitive. Insieme a questi anche tutti i frutti scuri come l’uva, il ribes nero, ciliegie, fragole, lamponi e more sono miracolosi. Consumandone in grande quantità saremo sempre attivi e performanti e pieni di energia.