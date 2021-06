Ecco tutte le istruzioni per costruire la casa sull’albero in poche semplici mosse

Uno dei sogni di molti bambini è poter avere una casa sull’albero come regno. Come in un famoso libro di Bianca Pitzorno, la casa sull’albero è un nascondiglio ma anche il luogo della fantasia dove tutto può succedere. Regalarne una ai propri bambini è una fantastica idea, soprattutto per metterli a contatto con la natura.

Riuscire a costruire una casa sull’albero può sembrare difficile. In realtà esistono dei semplici progetti che non comportano grande spese né un lavoro lungo. Sarà necessario farsi aiutare da un fai-da-te. Ecco tutte le istruzioni per costruire la casa sull’albero sogno di tutti i bambini in poche semplici mosse e risparmiare.

Come deve essere l’albero

Qualsiasi albero può essere adatto a costruire una casetta. L’importante è che sia abbastanza robusto e che venga sfoltito dai rami più fragili. Questo permetterà di lavorare alla struttura fissando le travi ai rami più grossi. Tra le piante migliori per la casa sull’albero troviamo querce, faggi, aceri, tigli, castagni. I rami su cui fissare le travi devono avere un diametro di 25cm minimo. Il fusto deve essere largo 35cm.

La base della casetta non dovrà essere più in alto di 2 metri e mezzo a partire dal suolo. Il punto di partenza è l’acquisto di 2 travi abbastanza grosse. La misura dipenderà dall’albero prescelto per la costruzione e dove si posizionerà la base della casa. Solitamente, una casetta normale ha la base di 3×3 m.

Successivamente scegliamo come sostenere la casetta. Il metodo più semplice è utilizzare dei pali di supporto infilati nel terreno che sostengano la base. Notiamo anche se ci sono rami che ostacolano l’inserimento della base.

Se abbiamo scelto un albero con i rami a V avremo un sostegno maggiore. Allora fisseremo le 2 travi di supporto in 4 punti. Facciamo una prova prima di fissare le travi che dovranno avere i fori di ancoraggio alla stessa distanza. Pratichiamo i fori sul tronco e sui rami scelti prima di fissare le travi. Usiamo delle viti per legno abbastanza grosse e resistenti e delle rondelle.

Poi serviranno 4 traverse da 50X150cm da posizionare equidistanti e parallele. Per fissarle useremo delle viti truciolari. Fissiamo altre due travi a chiudere le 4 traverse. Serviranno anche 2 travi di supporto da 30X100mm da inserire a incrocio con 2 staffe al lato superiore della piattaforma e in basso al tronco.

Infine, montiamo le assi del pavimento usando 2 viti per lato. La scaletta potrà essere fatta di corda o in legno (può essere acquistata). Ecco il progetto base per costruire una casa sull’albero.

