Quando facciamo la spesa ci troviamo spesso di fronte a una vasta tipologia di prodotti. Altrettanto diversi sono i metodi di conservazione degli alimenti, alcuni forse più salutari di altri. Molti di noi scelgono il cibo in scatola perché concede diversi vantaggi rispetto agli alimenti freschi. Altrettanti, però, si chiederanno se in effetti lo scatolame sia salutare quanto i cibi freschi.

Per sfatare ogni mito e diceria riguardo questo sistema di conservazione dei prodotti, ci rifaremo al parere degli esperti. Ecco tutta la verità sul cibo in scatola e se davvero conviene o meno.

I vantaggi nell’utilizzo

Che si tratti di tonno, verdure o altri tipi di alimenti, quelli in scatola concedono alcuni vantaggi a chi li acquista. In questo caso non si parla di sicurezza o qualità del prodotto, ma di praticità. Infatti, questi cibi ci permettono di risparmiare tempo in cucina, in quanto non c’è bisogno di prepararli o pulirli. Basti pensare al caso del pesce o dei legumi.

Grazie ai tempi di conservazione solitamente lunghi, poi, sono adatti per fare scorte in dispensa senza rischiare di sprecare il contenuto. Un ultimo piccolo, ma importante, particolare a favore dei cibi in scatola riguarda la stagionalità. Scegliendo questi alimenti possiamo consumare prodotti che altrimenti non troveremmo in quel determinato periodo dell’anno, per esempio le verdure.

Ecco tutta la verità sul cibo in scatola secondo una scoperta inaspettata per capire se fa male per davvero

I cibi in scatola, dunque, possono salvare il pasto e garantirci un’ampia scelta di prodotti per tutto l’arco dell’anno. Ma la domanda che ci si pone è se facciano bene al pari degli alimenti più freschi. La risposta ce la danno gli esperti della Fondazione Veronesi.

Le ricerche in questione potrebbero stupirci: i nutrienti presenti, infatti, resterebbero inalterati durante la conservazione. Per questo motivo gli alimenti inscatolati conserverebbero proteine, carboidrati e altri elementi indispensabili alla salute.

In certi casi, però, le vitamine potrebbero andare in parte perdute a causa del calore interno alla confezione. Cosa che succederebbe comunque nel momento in cui cuocessimo i cibi a casa. Detto questo, chiudiamo con qualche consiglio sulla sicurezza dei contenitori.

Per accertarsi che il prodotto non sia avariato è importante osservare le condizioni della scatola. Se notiamo che è gonfia o danneggiata, sarà meglio lasciarla sullo scaffale. Leggiamo bene anche gli ingredienti sull’etichetta, prediligendo i prodotti senza sale o zuccheri in eccesso. Nel caso della salamoia diamo una bella risciacquata al cibo prima di consumarlo.

Lettura consigliata

Per ridurre il gonfiore addominale senza eliminare le fibre sarebbe questo il modo per mangiare frutta e verdura secondo la scienza