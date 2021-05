Capita spesso di non aver tempo per prepararci da mangiare. La possibilità di comprare cibi pronti o un panino al bar è una grande comodità. Sulla praticità non si discute, mentre sulla qualità c’è molto da dire. Non possiamo dire di sapere davvero cosa contiene un’insalata in busta piuttosto che un tramezzino confezionato.

Eppure i cibi pronti aumentano e gli acquisti salgono. Forse il consumo è aumentato anche grazie a inviti rincuoranti come “prodotto senza zucchero”, “basso contenuto calorico” etc. Ma ecco tutta la verità sui cibi dannosi che non dovremmo mai acquistare nei supermercati perché prodotti con potenziali scarti alimentari e sostanze nocive.

Gli insospettabili cibi che fanno male all’organismo

Ebbene sì, alcuni di questi alimenti sono pubblicizzati come salutari, altamente nutrienti e dietetici. Ma non tutto corrisponde alla verità. Cominciamo dalle merende per bambini.

Stiamo parlando di succhi di frutta, merendine, bastoncini di prosciutto e formaggio, caramelle gommose etc. Nessuno penserebbe mai che dietro questi prodotti si nascondano zuccheri, grassi idrogenati e non, farine lavorate e sbiancate, ma anche lardo e olio di palma.

E questo vale anche per i succhi di frutta che contengono quantità di zucchero superiori addirittura alla frutta stessa. Le caramelle gommose, poi, sono spesso realizzate con gli scarti della macellazione. Con questi viene prodotta la gelatina con cui poi si produce la caramella.

Per la colazione o come snack

Anche le barrette proteiche e l’amato muesli possono contenere sostanze poco benefiche. Gli zuccheri sono sempre al primo posto. Ad essi si aggiungono i grassi saturi, i dolcificanti, gli additivi e i conservanti. Alcuni studi provano che lo sciroppo di mais prodotto industrialmente (fruttosio) determina l’insorgere di patologie legate al metabolismo, tra cui il diabete.

Poi ci sono i prodotti derivati dalla carne come wurstel, hamburger, carne in scatola e alcuni affettati. Molti di questi sono ricavati da scarti alimentari del pollo o del maiale. In aggiunta troviamo sciroppo di mais, aromi industriali e sale in quantità.

Il problema del sale è riscontrato anche in frutta secca da guscio (noccioline, mandorle, arachidi) e nelle patatine fritte confezionate. Queste inoltre contengono maltodestrina e grassi e oli vegetali di poco chiara provenienza. Poche anzi alcuna parola sulle bibite gassate.

Per finire, parliamo dei formaggi fusi come le sottilette o le creme spalmabili. Definite “magre” in realtà non sono altro che ricavati di scarti di altri formaggi, di cui spesso non si sa la provenienza e nemmeno le condizioni. In aggiunta coloranti, additivi e anche lo zucchero. Dunque, ecco tutta la verità sui cibi dannosi che non dovremmo mai acquistare nei supermercati perché prodotti con potenziali scarti alimentari e sostanze nocive.