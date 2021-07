Ecco tre validissimi motivi per i quali passare ai detersivi alla spina

I cambiamenti climatici oggi, purtroppo, sono più tangibili. Non possiamo più permetterci di acquistare prodotti che, con le loro confezioni e imballaggi spesso non riciclabili, producono enormi volumi di spazzatura e che hanno, quindi, un enorme impatto ambientale.

Ogni giorno siamo chiamati a fare scelte più ecologiche e sostenibili per il Pianeta. È proprio per questa ragione che i detersivi alla spina rappresentano il futuro. A dire il vero, rappresentano anche un po’ il passato al quale bisognerebbe ritornare. In passato, infatti, gli acquisti erano molto diversi da quelli odierni. Esistevano le botteghe e i prodotti spesso e volentieri venivano venduti sfusi. Questo permetteva di riciclare gli stessi contenitori più e più volte e di cambiarli solo quando, e se, si usuravano.

Con l’avvento del capitalismo e del consumismo da esso innescato, le cose sono molto cambiate. Una controcultura, però, è già in atto ed è assolutamente indispensabile per la sopravvivenza di moltissime specie sulla Terra. Si deve partire dalle piccole cose, cercando di ridurre il nostro personale impatto sul Mondo. La scelta dei detersivi alla spina, ma anche dei prodotti per l’igiene personale, è un inizio. Peraltro, ci sono almeno tre validissimi motivi per i quali passare ai detersivi alla spina conviene.

Passare alla spina per queste ragioni

Le ragioni per le quali passare ai detersivi alla spina sono veramente tante e di natura diversa. Da un minore impatto ambientale sul pianeta, ad un risparmio considerevole.

Basta confezioni monodose. A tutti sarà capitato, finendo un enorme flacone di detersivo, di guardarlo e di pensare che fosse un peccato buttarlo. Ancora integro e perfetto, ma pensato per finire immediatamente nella spazzatura. Con i detersivi alla spina, questo spreco finirebbe immediatamente, perché ad essere riempiti sono sempre e solo gli stessi contenitori. Questo ci permette di produrre molta meno spazzatura.

Con i detersivi alla spina si risparmia. Acquistando prodotti alla spina, solitamente il risparmio è notevole. Questo ci permette di fare un favore non solo al pianeta, ma anche alle nostre tasche. I produttori, o i rivenditori, di questo tipo di prodotti possono rinunciare ai costi degli imballaggi. Di conseguenza, chi li acquista lo fa ad un prezzo inferiore rispetto ai detersivi classici.

Spesso i detersivi alla spina sono eco. Molto spesso i rivenditori di detersivi e detergenti alla spina di oggi adottano un concetto ecosostenibile in toto. Non si rinuncia solo al monodose. Spesso gli stessi detergenti sono ecologici e biodegradabili al 100%. Non dobbiamo mai scordare che tutto ciò che usiamo in doccia, come anche con la lavatrice e con la lavastoviglie, alla lunga finisce in mare. Scegliere detersivi alla spina eco sarà un modo per proteggerlo.

Riflettendo su questi tre validissimi motivi per i quali passare ai detersivi alla spina, cambiare abitudini sembrerà più scontato.