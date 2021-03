Una gran parte di materiali è destinata con il tempo a rovinarsi. Alcuni ovviamente subiscono un processo di deterioramento più lento, mentre altri invece ci permettono di usufruirne per un periodo limitato. Tra quest’ultimi possiamo trovare i vestiti ad esempio, o appunto asciugamani e accappatoi. Certamente se sappiamo come preservarli e mantenerli possiamo continuare ad usarli per anni. Ma niente purtroppo ci fermerà, ad un certo punto, dal dovercene liberare. Proprio perché, dopo tanto tempo, li considereremo troppo rovinati per utilizzarli.

Una tecnica intelligente

Ricomprare un nuovo asciugamano del bagno o un nuovo panno per la cucina non è di certo una spesa eccessiva. Nonostante questo risulta veramente un peccato andare a buttare un oggetto che fino a quel momento si rivelava utile all’interno della casa. Per questo una tecnica intelligente può essere quella di informarsi su come dare una seconda vita ad un asciugamano troppo rovinato per stare nel nostro bagno. Bene, è proprio quello che andremo a svelare tra poco. Infatti ecco tre ottime soluzioni per riutilizzare gli asciugamani del bagno ormai da buttare.

Riutilizzare gli asciugamani in tanti modi diversi

Non dobbiamo mai scordarci che un asciugamano, sebbene lo vediamo ormai provato dal tempo, rimane sempre un pezzo di cotone che possiamo riutilizzare in tanti modi diversi. Oggi andiamo, in particolare, a presentarne tre. Vediamo quali sono. Dunque ecco tre ottime soluzioni per riutilizzare gli asciugamani del bagno ormai da buttare. La prima idea che proponiamo riguarda l’ambito della cucina e, in particolare, i piatti e i bicchieri. Possiamo infatti tagliare il nostro asciugamano e farlo diventare un efficientissimo sottobicchiere, di modo da non sporcare le nostre tovaglie.

Inoltre potremmo sfruttarlo anche per fermare le porte della nostra casa, di modo da proteggere quest’ultime dalle folate di vento. Il processo è semplicissimo. Servirà solamente procurarsi dei sassolini e avvolgerli all’interno dell’asciugamano, che andremo a chiudere con l’aiuto di ago e filo. Ed ecco che il nostro ferma porta sarà pronto per l’uso. Infine, senza apporre nessuna modifica, è possibile sfruttarlo come strofinaccio per pulire e lucidare la nostra automobile. Di certo alla nostra macchina non importerà se sarà sporco o rovinato. Parliamo di tre idee semplici, ma che ci risparmieranno lo spreco di buttare un accessorio ancora molto utile.