Ecco tre nuovi lavori da fare a casa che potrebbero far guadagnare molti soldi

In questo momento storico, non proprio facile, per molti la ricerca del lavoro è un vero incubo. Questo articolo, nonostante tenga presente il contesto contemporaneo (o proprio per questo), vuol dare dei piccoli suggerimenti per iniziare ad allargare i propri orizzonti. E magari, offrire qualche piccolo spunto per ripensarsi e reinventarsi, iniziando ad esplorare nuove possibilità lavorative, da costruire in piena autonomia.

Ecco allora tre nuovi lavori da fare a casa che potrebbero far guadagnare molti soldi.

La trascrizione di podcast e video

La prima possibilità riguarda la trascrizione e la pubblicazione di podcast e video sui canali YouTube. Sempre più aziende cercano personale che si occupi di montaggio, trascrizione, pubblicazione e ricerca delle parole chiave. Un nuovo lavoro, inesistente fino a qualche anno fa, ma che oggi è sempre più ricercato. Anche a causa della pandemia, infatti, sempre più realtà stanno investendo sul web e le piattaforme video e audio sono letteralmente prese d’assalto. Questa, quindi, potrebbe essere una grande opportunità da sfruttare, che potrebbe offrire guadagni interessanti a fronte di un piccolo investimento in formazione nel campo.

L’assistenza clienti via chat

Una seconda figura professionale che sarà sempre più richiesta e che funziona molto bene anche in smart working è l’assistente clienti via chat. Sempre più aziende, infatti, forniscono un servizio di assistenza clienti via chat. Anche se in molte adottano le chat bot, sempre di più preferiscono impiegare persone reali. E questo per vari motivi. Una persona reale interagisce al momento, fornendo risposte adeguate e precise; rispecchia la mission e la brand identity dell’azienda e veicola ed esprime relazione. L’assistente clienti via chat è un lavoro flessibile, il cui guadagno può variare in base al tempo che si intende investire e che si può svolgere comodamente da casa.

La vendita di corsi online

Questa ultima opzione potrebbe dare la possibilità di guadagnare un bel gruzzoletto, ma richiede un importante lavoro su sé stessi, sul proprio posizionamento (personal branding) e richiede di un’intensa attività di marketing. Complice la pandemia, infatti, sempre più persone sono disposte a imparare e-learning, seguendo corsi online. Per poter creare corsi online di qualità non è importante essere il massimo esperto della materia, ma saperne il 2-3% in più dei partecipanti. Ciò che conta è capire di cosa la gente ha bisogno, quali conoscenze cerca e vuole approfondire e riempire velocemente questo vuoto. Ad oggi, a supporto, esistono centinaia di piattaforme che offrono la possibilità di creare e vendere i propri corsi. Una nuova possibilità di guadagno da esplorare e approfondire.

E se questi tre nuovi lavori da fare a casa che potrebbero far guadagnare molti soldi non sono ancora la soluzione, si può sempre optare sul risparmio.