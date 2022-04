Ecco tre modi semplicissimi e geniali per riutilizzare in cucina con zero sprechi le estremità dure e fibrose degli asparagi

La primavera porta con sé innumerevoli primizie saporitissime e nutrienti. Tra queste, gli asparagi sono senza dubbio tra i cibi che molti italiani amano portare in tavola. E per un’ottima ragione: non solo, infatti, sono buonissimi e versatili, ma sono anche un’importante fonte di fibre, vitamine e sali minerali.

Quando prepariamo gli asparagi, però, ci troviamo sempre di fronte a un dilemma: che cosa farne delle estremità dei gambi, che sono troppo dure per essere consumate così come sono? Gettare via i fondi degli asparagi sarebbe un vero peccato: sono infatti ricchissimi di nutrienti e oltretutto gli asparagi sono costosi, quindi non vogliamo sprecarli. Fortunatamente esistono tre soluzioni davvero semplici per utilizzare le estremità degli asparagi e non sprecarne nemmeno un grammo.

Zuppa di gambi di asparago

Cosa c’è di meglio che una nutriente e saporita zuppa primaverile per riscaldare le serate ancora fresche? La zuppa di gambi di asparago è buonissima e semplice da cucinare. Basta far bollire i gambi degli asparagi fino a quando saranno morbidi, poi metterli in un mixer insieme a due mestoli dell’acqua di bollitura, uno scalogno tagliato a pezzetti, dell’olio, sale e pepe. Tritiamo il tutto e poi serviamo con un ciuffetto di prezzemolo fresco. Sarà buonissima.

Il secondo metodo davvero semplicissimo per utilizzare i fondi degli asparagi troppo duri consiste nel trasformarli in un ottimo condimento per il risotto. A questo scopo, gettiamoli nella pentola insieme al soffritto, in modo che abbiano il tempo di cuocersi bene e ammorbidirsi. Per facilitare la cottura, tagliamo i nostri gambi in listarelle sottili. Il risultato sarà un risotto primaverile da leccarsi i baffi, che piacerà a tutti i commensali.

Ingrediente preziosissimo per il brodo vegetale

Ecco tre modi semplicissimi e geniali per non sprecare nemmeno un grammo di asparago. Il terzo metodo consiste nel preparare un ottimo brodo vegetale fatto in casa. I gambi degli asparagi possono essere bolliti insieme a patate, carote, cipolle, sedano o qualsiasi altro ingrediente per il brodo. Basterà tagliarli grossolanamente a pezzi e gettarli in pentola. Ricordiamoci che possiamo facilmente congelare i gambi nel freezer, per poi utilizzarli alla bisogna per impreziosire il nostro brodo durante tutto il corso dell’anno. Un metodo semplicissimo e senza sprechi per utilizzare un ingrediente che troppi italiani scartano.

