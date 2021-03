L’avocado è quel frutto tropicale che come abbiamo già detto più volte in ProiezionidiBorsa sta prendendo largo campo in Italia. In articoli precedenti abbiamo parlato su come piantarlo, come pulirlo e delle sue proprietà benefiche.

L’avocado ormai gode di una grande popolarità sia in ambito culinario ma anche in campo cosmetico. Sempre di più, si leggono articoli che richiamano questo frutto come protagonista delle maschere per capelli o per il viso.

Con questo articolo noi della redazione, vogliamo restare in ambito culinario indicando dei modi semplici e salutari per poter consumare il nostro amato avocado crudo.

Esistono infinite ricette a base di avocado e spesso quest’ultimo è stato indicato anche come sostituto del burro per condire i nostri dolci.

Ecco tre modi semplici e salutari su come mangiare l’avocado a crudo.

Colazione-merenda

La colazione si sa, è la parte più importante della giornata grazie ad essa abbiamo l’energia giusto per iniziarla. Noi di ProiezioniBorsa crediamo che, dopo aver letto questo articolo, chi fa abitualmente colazione introdurrà l’avocado.

L’avocado a colazione lo possiamo gustare in forma di smoothies, di frullato oppure con lo yogurt ed i cereali rigorosamente tagliato a cubetti.

C’è da dire che questi consigli possono anche essere applicati non solo per le colazioni ma anche per la merenda di mezza mattina o pomeridiana.

Antipasto

Un ottimo antipasto a base di avocado potrebbe essere quello di creare una crema soffice e vellutata da mettere sulle bruschette appena riscaldate.

Se lo preferiamo possiamo anche mangiare l’avocado crudo con un po’ di olio, aceto e sale oppure ancora possiamo in una variante ancora più fresca.

Estraiamo il nocciolo dell’avocado e farciamolo con formaggio spalmabile, basterà aggiungere un po’ di pepe cosi da avere il nostro antipasto pronto.

Primo Piatto

Un primo semplice e salutare a base di avocado, può essere la pasta fredda. Molti di noi la amano d’estate, poiché nelle giornate afose è impossibile mangiare qualcosa di riscaldato.

L’opzione della pasta fredda è consigliata per chi lavora tutto il giorno fuori casa ed ha bisogno di portare con se il pranzo. Questa soluzione ci permette di avere un piatto semplice, salutare e gustoso ovunque ci troviamo.

Prepariamo la nostra pasta ed oltre ai pomodorini, alla mozzarella e al prezzemolo aggiungiamo un po’ di avocado tagliato a cubetti.

Ecco tre modi semplice e salutari su come mangiare l’avocado a crudo.