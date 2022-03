Ecco tre libri imperdibili da leggere o regalare a chi compie 50 anni per accogliere questa età con energia ed entusiasmo:

I fatidici 50 anni sono spesso un momento di grandi riflessioni e cambiamenti. Pensiamo al percorso che ci ha portati fin dove siamo, alle circostanze della nostra vita, agli obiettivi raggiunti e, ovviamente, ai piani per il futuro. Per molti, può anche essere un momento in cui ci assale la crisi di mezza età. Potremmo cominciare a manifestare qualche sintomo di ansia ed inquietudine, soprattutto se non siamo soddisfatti degli obiettivi che abbiamo raggiunto finora. Anche per questo motivo, il compimento dei 50 anni è un momento perfetto per dedicarci a qualche lettura edificante, che ci saprà guidare nello stendere un bilancio di ciò che abbiamo fatto finora e ciò che ancora rimane da fare. Ecco, quindi, tre libri imperdibili che tutti i cinquantenni dovrebbero avere sul comodino.

Il bello dell’età, manifesto contro l’ageismo di Ashton Applewhite

Un libricino di semplice lettura, Il bello dell’età vuole combattere tutti gli stereotipi di cui le persone non più giovani sono spesso vittima. L’idea che soltanto in giovane età si possano prendere decisioni importanti che influenzano la direzione della nostra vita è sbagliata e può fare spesso danni. Anche la concezione che solo i giovani possano creare nuove amicizie e nuove relazioni amorose rischia di tagliare le ali a chi ha più di 50 anni. Questi stereotipi vanno a formare quello che l’autrice chiama “ageismo” dall’inglese age, ovvero età, cioè discriminazione delle persone in base alla loro età.

Donne che corrono coi lupi. Il secondo libro di questa piccola raccolta è un grandissimo classico degli ultimi anni. Si tratta di Donne che corrono coi lupi, della psicoterapeuta americana Clarissa Pinkola Estes. Rivolto a un pubblico femminile, questo libro è un vero scrigno pieno di spunti, stimoli e storie che ci aiutano a riflettere sulla nostra vita. Impariamo a riconoscere le nostre debolezze e a entrare in contatto con la nostra autentica natura.

Breve storia della vita privata, per una lettura leggera

Se non ci sentiamo in vena di grandi introspezioni, perché non dedicarci a un libro che stimolerà certamente la nostra curiosità? Breve storia della vita privata, dell’americano Bill Bryson, ci fa fare un giro interessantissimo all’interno delle nostre abitazioni, raccontandoci la storia segreta degli oggetti che utilizziamo tutti i giorni. Anche se non abbiamo più l’età per uscire tutti i weekend, questo non significa che la casa sia noiosa. Buona lettura!