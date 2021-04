Con la pandemia che ci ha costretto in casa, i giochi da tavola sono tornati di moda. Da sempre il gioco ludico è un’attività fondamentale per l’individuo. Il bambino sviluppa diverse capacità cognitive grazie ad esso. L’adulto ne ricava svago ed è per lui un’occasione di aggregazione.

Infatti, spopolano nuovamente i giochi più tradizionali.

Ecco tre giochi da tavolo per noi e per i nostri bambini che ci fanno divertire ma che hanno anche un aspetto cognitivo da non sottovalutare

Ottima attività conviviale, con essi possiamo passare un po’ di tempo con famiglia e amici. Chi di noi non usa un gioco in scatola dopo un buon pranzo? Esso ci permette di interagire divertendoci. E spesso abbiamo anche la possibilità di imparare molto.

Scarabeo

Cerchiamo di ricreare particolari parole che possono farci ottenere un punteggio maggiore. Sì, perché c’è una strategia. Quella di ottenere punti componendo parole più o meno complicate ma di senso compiuto. Inoltre, leggendo le parole composte dai nostri avversari, abbiamo la possibilità di imparare nuovi concetti.

Utilissimo l’uso del dizionario. Comprenderemo così i nuovi significati allenandoci a ricordare nuovi vocaboli.

Memory

Altro gioco da tavolo che ci fa divertire ma che ha anche un aspetto cognitivo da non sottovalutare.

La semplice associazione parola-figura ci allena la mente. Ci ricorderemo più velocemente un significato imparando nuovi termini. Senza contare il divertimento che proveremo nello sfidare la memoria del nostro avversario.

Dobble

Fa al caso nostro se cerchiamo un gioco dinamico e divertente. Verranno sicuramente stimolati i nostri riflessi ed interesserà sia grandi che piccini.

Con cinque diverse attività possiamo giocare da pochi minuti a più ore.

Se siamo interessati alla strategia possiamo puntare sugli “scacchi”, “Risiko” o “Monopoli”. Anch’essi utili rompicapo con cui esercitare il nostro cervello. Ma potremmo rischiare di perdere la concentrazione. Ecco perché sarebbe meglio scegliere tre giochi da tavolo per noi e per i nostri bambini che ci fanno divertire ma che hanno anche un aspetto cognitivo da non sottovalutare.

Ricordiamoci dei giochi da tavolo la prossima volta che avremo del tempo libero. Da un’attività ricreativa potrà nascere la possibilità di tenere sempre in forma la nostra mente.

