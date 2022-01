Quando portiamo a casa un’orchidea dal fioraio, o ci viene regalata, molto spesso è contenuta in un vasetto di terracotta dalla forma rotonda. Questi vasi sono molto belli da vedere, ma potrebbero non essere i più adatti a contenere le orchidee. Queste piante, infatti, sopravvivono meglio in un vaso trasparente, e spesso è necessario trapiantarle per dare a queste piante una casa più adatta ai loro bisogni. Ma una volta trapiantata l’orchidea, cosa farne del vasetto? Ecco alcuni consigli creativi

Ecco tre consigli creativi per riutilizzare i vasi delle orchidee dopo averle trapiantate

I vasi delle orchidee non sono adatti a essere riutilizzati con qualsiasi pianta. Di solito, infatti, sono piuttosto angusti, e non hanno un buco sul fondo per il drenaggio dell’acqua. Cosa farne quindi? Oggi vogliamo fornire delle idee preziose per riutilizzarli. Ecco tre consigli creativi per riutilizzare i vasi delle orchidee dopo averle trapiantate.

Porta candele

I vasi rotondi e senza buco sul fondo sono perfetti per essere riutilizzati come porta candele. Non parliamo delle candele alte e sottili che si mettono nei candelabri, ma piuttosto di quelle ampie e rotonde che generalmente usiamo come centrotavola. Riempiamo per metà il vaso dell’orchidea con della sabbia e piantiamoci una candela. Il vaso e la sabbia impediranno alla cera sciolta di sporcare la tovaglia e tutto l’insieme diventerà un favoloso centrotavola.

Fungo da giardino

Ecco un’idea speciale e semplicissima per creare un accessorio da giardino unico. Procuriamoci un vaso rotondo delle orchidee e un vaso tradizionale. Mettiamo il vaso tradizionale a testa in giù e incolliamoci, sempre a testa in giù, il vaso rotondo dell’orchidea.

Avremo ottenuto un bellissimo funghetto dal cappello arrotondato. Dipingiamo il ‘gambo’ di bianco e il cappello di rosso con pallini bianchi per rendere il nostro fungo ancora più realistico.

Vasi per piante che necessitano di poca acqua

I vasi che non hanno un buco per il drenaggio sono adatti a piante che richiedono pochissima acqua, in modo che l’umidità possa evaporare senza che si crei un ristagno sul fondo del vaso. Se vogliamo riutilizzare il vaso dell’orchidea per altre piante, scegliamo quindi di preferenza delle piante grasse, che devono essere annaffiate molto raramente. Con i vasi rotondi fanno un figurone le piante grasse di forma sferica, come il famoso sedile di suocera, o vari cactus. Perfette anche le piante appuntite come l’aloe.

In ogni caso, non buttiamo via il vasetto delle orchidee, perché ha mille usi utilissimi.

Lettura consigliata

Ecco la soluzione geniale e creativa per riutilizzare un televisore rotto sul balcone e stupire amici e vicini