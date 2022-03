Quando ci trucchiamo, dopo aver pensato alla base del nostro make up con correttore, fondotinta, cipria, blush e tutte le varie operazioni di conturing per ottenere il viso perfetto. La cosa da curare più attentamente nei minimi dettagli sono sicuramente gli occhi. Soprattutto di questi tempi gli occhi sono diventati più protagonisti che mai. Per quale motivo? Sono l’unica parte del nostro viso che si vede dietro la mascherina.

Ci sono molti tutorial su come truccare gli occhi al meglio delle nostre possibilità. Pure sui vari modi di far risaltare le ciglia e su come applicare ombretto, rimmel, eyeliner. Ma se vogliamo un make up seducente e focalizzato sullo sguardo, un passaggio fondamentale, rimane sempre la matita. O meglio il kajal che è più indicato per la parte interna dell’occhio, data la sua pastosità e la sua maggior tenuta.

Ed è proprio la tenuta di questa parte del trucco che è difficile da ottenere, poiché l’occhio ha una sua acquosità e quindi tende ad eliminare il colore della matita. Esiste però un modo semplice per fissare il trucco all’interno dell’occhio, ma bisogna avere molta cura di eseguirlo correttamente.

Ecco svelato un trucco per far durare più a lungo la matita all’interno dell’occhio senza più sbavare

Innanzitutto bisogna applicare il kajal nel modo corretto e con precisione. Per prima cosa utilizziamo un bastoncino cotonato per asciugare la rima interna dell’occhio e permettere così al colore di aderire meglio. Poi abbassiamo con le dita la palpebra inferiore e passiamo delicatamente con la matita al suo interno, facendo movimenti avanti e indietro.

Quando avremo raggiunto l’intensità di colore che desideriamo, possiamo disegnare una leggera linea anche sotto le ciglia inferiori. Questo stando attente a seguire bene il contorno naturale del nostro occhio. A questo punto andremo a sfumare con un pennellino.

Una volta che avremo terminato tutto il trucco degli occhi come più ci piace, andremo a prendere un ombretto dello stesso colore della matita o kajal, che abbiamo applicato nella rima inferiore dell’occhio. Con un pennellino molto piccolo, passeremo un velo di ombretto sopra la matita per fissare il colore. Stiamo attenti a non esagerare con la quantità di ombretto, prima di tutto per non crearci brutte irritazioni all’occhio dovute alla polvere e poi per non spargerlo anche su zigomi e guance rovinando cosi tutto il make up.

Ed ecco svelato un trucco per far durare più a lungo la matita, ora che l’abbiamo scoperto dobbiamo assolutamente sperimentare un make up incentrato sullo sguardo e notare come con questo piccolo rimedio non ci capiterà più di avere brutte sbavature sotto gli occhi a fine giornata.