Finalmente le temperature si sono rialzate! Oltre al buon umore ed al fatto che possiamo godere di una temperatura gradevole, è tempo anche di pulizie di primavera. La pulizia delle tende rappresenta sempre una tappa fissa per godere a pieno di una casa pulita e profumata. Spesso sentiamo dire che avendo delle tende pregiate in lino e ricamate con pizzi e merletti straordinari, il loro lavaggio richiede tecniche particolari. Abbiamo il terrore di rovinare questi pezzi antichi e pregiati ed, alla fine di ogni ricerca, ci rivolgiamo a personale esperto per non commettere errori. Ecco svelato un semplice trucco più 2 dritte per lavare tende ricamate in lavatrice senza rovinarle irreversibilmente.

Pizzi e merletti antichi: una bellezza senza tempo

Ognuno di noi, nelle nostre case, possiede un articolo di biancheria per la casa realizzato a mano. Che siano lenzuoli, coperte, tovaglie da tavola, la bellezza di questi oggetti sta nella loro unicità poiché prodotti artigianalmente. Inoltre, al sud le tradizioni popolari, hanno portato alla realizzazione di magnifici pezzi di biancheria da corredo. Ogni famiglia ne ha in quantità elevata tanto che spesso se ne utilizza una piccola parte nella vita quotidiana. Questo perché a volte, il pensiero di doverle lavare o stirare, ci mette in confusione a causa dell’elevato valore emotivo o economico. L’idea di rovinarle ci porta sconforto; su Proiezionidiborsa abbiamo spiegato in un articolo come lavare ogni tipo di tenda. Oggi vediamo invece come lavare queste tende in lavatrice senza il minimo sforzo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Davvero posso utilizzare la lavatrice per tende in lino ricamate?

La risposta è sì! Per pulire una tenda in lino riccamente ricamata basta soltanto seguire questi piccoli accorgimenti. In primo luogo per non rovinare pizzi o ricami particolarmente delicati, è necessario mettere la tenda dentro una federa di cuscino, preferibilmente bianca. La federa mantiene tutta la tenda al sicuro, senza causare particolari danni. È sempre consigliato utilizzare un programma di lavaggio delicato ed una temperatura non molto elevata per non rovinare le fibre di lino. Non bisogna centrifugare, ma invece si deve stendere la tenda ancora bagnata in modo tale da fare meno faticata nella stiratura. Se si spera un risultato al top, meglio stenderle al tramonto.

Ecco svelato un semplice trucco più 2 dritte per lavare tende ricamate in lavatrice senza rovinarle irreversibilmente.