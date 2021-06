Sono già ormai alcune settimane che è iniziata la corsa per farsi trovare pronti alla tanto attesa prova costume. D’altronde è ormai giugno inoltrato, e se non si ha già avuto la fortuna di potersi concedere una giornata in spiaggia, manca veramente poco al nostro debutto sotto l’ombrellone. Se alcune persone non tengono particolarmente ad essere in perfetta forma, per altre invece è una parte importante a cui non hanno voglia di rinunciare.

Un alimento sempre presente

Soprattutto per noi italiani il pane è un alimento imprescindibile e quindi molto frequente nei nostri pasti. Del resto la dieta mediterranea mette molte delle sue basi proprio su questo ingrediente. Eppure, ahimè, il pane è anche uno dei cibi con più responsabilità in termini di dieta, in quanto rende molto difficile la perdita di peso. Soprattutto se consumato in grandi quantità. Per questo motivo sono in tanti a voler cercare un degno sostituto.

Ecco svelato un ottimo sostituto del pane spesso snobbato ma in realtà utile per chi vuole perdere peso

Stiamo parlando delle fette biscottate integrali. Effettivamente in pochi ci pensano, ma nella scelta dei possibili sostituti questo alimento si presenta come ottimo e valido. Per diversi motivi. Innanzitutto per la consistenza, infatti parliamo di un alimento croccante che si sposerà benissimo per accompagnare contorni e secondi piatti. In seguito per i valori nutrizionali. Difatti le fette biscottate integrali contengono un alto contenuto di fibre, un minore indice glicemico, e un apporto calorico non troppo elevato. Ovviamente però, come con tutti i cibi, non bisogna mai esagerare.

Anche queste infatti, se consumate in quantità eccessiva, ci allontaneranno dall’obiettivo di perdere peso. Ma se preferite al pane a colazione, o come accompagnamento per i contorni a pranzo, faremo senza dubbio un passo importante e benefico per la nostra dieta. Assieme a tutte le altre armi che abbiamo a disposizione infatti, come esercizio fisico e dieta ipocalorica, riusciremo senza dubbio a raggiungere il peso che ci siamo prefissati. Dunque ecco svelato un ottimo sostituto del pane spesso snobbato ma in realtà utile per chi vuole perdere peso.