Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il panettone, insieme al pandoro, è il protagonista nelle case degli italiani nel periodo natalizio.

Tutti gli anni accade di arrivare a gennaio con parecchi avanzi o addirittura panettoni interi nella dispensa.

Da un lato, dopo aver mangiato panettoni per un mese è normale non volerne più sapere, dall’altra sarebbe importante cercare di sprecare il meno possibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Questo sia per una questione economica che per una questione più prettamente etica.

La domanda che tutti si pongono a questo punto sarà: come riciclare questi dolci in modo da non sprecarli?

Il panettone, ma anche il pandoro, potranno essere rivisitati in modi molti diversi tra loro.

Se non si ha il tempo di mettersi ai fornelli il modo più semplice per consumare gli ultimi panettoni rimasti sarà servirli a colazione.

Con del tè o del latte avranno tutto un altro sapore rispetto a fine pasto.

Ecco svelato un modo curioso per non sprecare il panettone avanzato ma riciclarlo in una ricetta spaziale

Nella possibilità di consumare il panettone a colazione si inserisce la ricetta proposta, deliziose tortine di panettone e mela.

Si tratta di una ricetta facile e di veloce preparazione che permetterà di consumare il panettone avanzato facendo felici tutti.

Per sei tortine si consigliano questi ingredienti:

300 g di panettone

2 mele

40 g di burro

zucchero di canna

60 g di uvetta

un bicchiere di rum

50 g cioccolato fondente

cannella

Preparazione

Per prima cosa in una padella andranno aggiunti lo zucchero e il burro che dovranno essere fatti sciogliere a fuoco lento.

Mentre il burro fonde prendere le mele che, dopo essere state lavate e sbucciate, dovranno essere tagliate a cubetti.

Unire, poi, l’uvetta e il l rum in una ciotola.

Successivamente le mele a cubetti e l’uvetta dovranno essere unite al burro fuso e allo zucchero nella padella.

Se si vuole potrà essere aggiunta un po’ di cannella in polvere.

Dopo aver tagliato il panettone a fette bisognerà stenderlo utilizzando un matterello.

Poi, dopo aver imburrato uno stampo da forno, si dovrà stendere il panettone al suo interno e versarci dentro il composto di mele e uvetta.

Scaldare il forno a 180 gradi.

Ricoprire, poi, il tutto con altri pezzi di panettone e infornare a 180 gradi per dieci minuti.

Prima di servire lasciare raffreddare per cinque o dieci minuti.

Ed ecco svelato un modo curioso per non sprecare il panettone avanzato ma riciclarlo in una ricetta spaziale.