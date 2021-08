Le Borse mondiali stanno attraversando un periodo di relativa calma. Ma anche se i prezzi non salgono impetuosamente, comunque l’attuale fase è rialzista. Da aprile 2020 l’anima di questa fase positiva è la Borsa americana. Wall Street sta trascinando da mesi le Borse europee. Ma quanto può salire ancora la Borsa USA? Ecco svelato quando Wall Street farà inversione di marcia e i prezzi crolleranno con una decisa, e probabilmente inevitabile, correzione.

Da oltre 15 mesi gli indici americani salgono costantemente, anche se con qualche pausa salutare. In poco più di un anno i tre indici principali hanno più che raddoppiato di valore. Ma adesso gli investitori si domandano per quanto ancora la Borsa americana può salire. È utile capirlo per chi sta investendo o vuole investire sul mercato americano. Ma anche per chi vuole comprare sui mercati europei o ha già dei titoli in portafoglio.

Ecco svelato quando Wall Street farà inversione di marcia e i prezzi crolleranno

I tre indici principali della Borsa USA sono l’S&P 500, l’indice tecnologico Nasdaq e l’indice industriale Dow Jones. Analisti ed operatori per fare le loro analisi guardano in particolare al primo ed è su questo che si concentrerà l’analisi di ProiezionidiBorsa. Ci focalizzeremo in particolare sull’analisi grafica dei prezzi cercando di capire quali possono essere i livelli di svolta, ovvero il momento in cui la Borsa americana potrà subire una decisa correzione.

L’indice maggiore di Wall Street, l’S&P500 sta salendo ininterrottamente da fine marzo dello scorso anno. Da aprile solamente 3 mesi hanno chiuso con un guadagno negativo. Al momento dell’analisi l’indice si trova a ridosso dei 4.430 punti che è il massimo storico. Questa quotazione è esattamente il doppio rispetto al minimo segnato a marzo 2020. Uniamo con una linea il minimo di prezzo del mese di aprile 2020 con il minimo di prezzo di novembre 2020. Si ottiene una linea di tendenza che sostiene l’indice da oltre 15 mesi. Idealmente fin quando i prezzi si manterranno sopra questa linea, la tendenza dell’indice S&P 500 proseguirà al rialzo.

Attualmente la linea passa in area 4.300/4.400 punti. Quindi solo una chiusura d’agosto sotto 4.200 punti potrebbe lasciare prevedere una decisa fase di correzione, magari fino a 4.000 punti. Mentre il trend proseguirà in rialzo se i prezzi dovessero superare anche i 4.450 punti. Analizzando i guadagni degli ultimi mesi, agosto potrebbe finire con l’S&P 500 a 4.600 punti.

Approfondimento

