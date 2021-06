Le vacanze estive sono alle porte e noi tutti non vediamo l’ora di approfittarne al massimo. Tra mete al mare e mete in montagna (si veda qualche suggerimento qui), noi italiani abbiamo infinite possibilità di scelta.

Le restrizioni per il contrasto al Covid 19 hanno modificato le nostre abitudini, oltre ad averci inevitabilmente proibito di viaggiare. D’altra parte, non possiamo negare che forse tutti questi divieti hanno avuto anche il loro lato positivo. Qual è? Certamente il risparmio. Nessun pasto fuori casa, nessun aereo o treno per un weekend fuori porta, insomma la pandemia almeno ci ha permesso di risparmiare.

Ecco quindi che adesso siamo pronti alla carica e soprattutto ad approfittare dei nostri tanto sudati risparmi. Attenzione però, perché è facile lasciarsi prendere la mano e spendere e spandere come se non ci fossero limiti.

Ecco svelato qualche trucco per godersi le vacanze spensierati senza lasciarsi tentare e spendere una fortuna

Dato che le nostre finanze per quanto rimpinguate non sono comunque infinite, dobbiamo seguire qualche dritta per non ritrovarci sul lastrico a fine agosto. Inoltre, è importante darsi delle regole per godersi le vacanze in tranquillità e senza sensi di colpa.

La prima regola da seguire è quella di stabilire un budget da spendere durante il viaggio. Ognuno con la sua disponibilità e in base alla meta prescelta, basta che si abbia un ammontare massimo da spendere.

Se si va ad alloggiare in un albergo, una seconda regola da seguire è quella di scegliere la formula con colazione. Sembrerà strano, ma consumare il primo pasto in hotel ci eviterà di ritrovarci in alcuni bar in cui un cappuccino costa almeno 3 euro.

Un pasto al ristorante, non due

L’errore che spesso si commette quando si viaggia è quello di credere che in quei giorni tutto ci sia concesso. Se da un lato questo è vero, dall’altro dobbiamo pur sempre usare la testa. Se abbiamo prenotato una vacanza di due settimane, non possiamo pensare di mangiare al ristorante due volte al giorno, a meno che non siamo davvero ricchi. Ecco quindi che la terza regola è quella di stabilire un solo pasto al giorno al ristorante. Ciò non significa morire di fame, ma potremmo mangiare un gelato, un panino o anche un piatto di pasta. L’importante è evitare il classico pasto da primo, secondo e bottiglia di vino sia a pranzo che a cena. Non solo il portafogli, ma anche la nostra pancetta ci ringrazierà.

Ecco svelato qualche trucco per godersi le vacanze spensierati e senza lasciarsi tentare e spendere una fortuna, tre semplici regole da seguire giorno dopo giorno.