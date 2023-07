Ecco svelato qual è il gatto più costoso al Mondo, vale una vera fortuna

La passione umana per gli animali spesso raggiunge un limite difficile da comprendere. Tra queste ci potrebbe essere il prezzo da pagare per alcune tipologie di gatto.

Forse per chi accoglie in casa un gattino trovatello cui dare tutto l’amore e l’affetto possibile, riesce particolarmente complicato immergersi nelle logiche del mercato dei gatti rari. Tanto più considerato quanto alto è il numero di felini randagi che accetterebbero volentieri di essere presi gratuitamente, e che invece vivono la propria vita in mezzo alla strada. Eppure, c’è chi è in grado di spendere la cifra faraonica di varie decine di migliaia di euro per non farsi sfuggire un vero proprio prodigio della natura, elegante e incredibilmente agile, e che mantiene anche l’inusuale record di gatto più grande in assoluto. Il suo nome è Ashera: ecco svelato qual è il gatto più costoso al Mondo, ed è un vero prodigio che viene dagli Stati Uniti.

Un esemplare mastodontico

La ragione immediata del suo alto valore di mercato è che il gatto Ashera è un esemplare che viene geneticamente modificato da un’azienda statunitense, la Allerca, nel 2006. La finalità di questa ditta era quella di unire le caratteristiche considerate più desiderabili: tra queste, l’assenza della proteina responsabile delle sostanze allergiche del gatto, ma anche la stazza voluminosa e l’estetica accattivante. Come è facile immaginare per la suddetta origine, di gatti Ashera ne esistono pochissimi. Si stima che ogni anno non ne nascano più di 100, ciascuno con le caratteristiche indicate dall’acquirente. È possibile richiedere, in base al prezzo, le caratteristiche più disparate: dal pelo totalmente bianco, fino a quello maculato. Quello che cambia è il prezzo. Il cosiddetto Ashera Royal giunge fino a 96.000 € di prezzo, anche se i cuccioli standard ne costano in media 20.000 €.

I gatti Ashera possono vivere fino a 25 anni, un vero prodigio. Le dimensioni inoltre sono così grandi perché incrociate geneticamente con i felini più grandi. Dall’altro lato ha un’indole docile. Insomma, si tratta di un animale da esposizione che deve servire come vanto di quanti hanno un patrimonio consistente.

Ecco svelato qual è il gatto più costoso al Mondo

D’altro lato, l’azienda madre deve andare incontro a molte difficoltà per l’esportazione di questi esemplari. Il motivo è, semplicemente, che in molti Paesi, come in Italia, ne è vietato l’acquisto. Infatti l’Ashera sarebbe considerato un esemplare selvatico, in quanto non incontra lo standard minimo delle quattro generazioni di preventivo incrocio con razze addomesticate. In sintesi, è ritenuto pericoloso. Meglio allora dedicarsi ad esemplari più facili da gestire o dal significato storico maggiore. Anche perché le razze animali continuano a formarsi, basti pensare alla nuova razza italiana certificata dagli standard ufficiali, ovvero il cane di Mannara. Anche perché anche in natura esistono esemplari magnifici per dimensione ed indole, senza necessità di pagarli così tanto da un’azienda.