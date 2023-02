Ecco svelato qual è ad oggi il cane più costoso del Mondo. Ci credereste?

Non tutti amano acquistare razze di cani, specie con quanto bisogno si riscontra di affidi nei canili strapieni delle nostre città. Ma alcuni esemplari sono così belli e rari da spingere uomini facoltosi e fare follie.

In Italia tra i cani più alla moda rientrano razze come il Golden Retriever ed il Setter inglese. Questo perlomeno è ciò che emerge dai numeri di affidi registrati nel 2021 dall’ENCI (Ente Nazionale Cinofili Italiani). Ma per quanto siano ricercati, loro non si avvicinano al primato che è stato ottenuto da un cane forse poco conosciuto, ma in grado di catturare l’attenzione di facoltosi padroni. Così ecco svelato qual è ad oggi il cane più costoso in assoluto.

Un cane che sembra un leone

Il record apparterebbe proprio al Mastino Tibetano. Nel 2014 un uomo d’affari cinese ne acquistò uno presso la fiera di Zhejiang per una cifra mastodontica: si trattava di 12 milioni di Yuan cinesi, corrispondenti a circa 1,4 milioni di euro. Un prezzo a dir poco folle per la maggior parte degli esseri umani, ma che si spiega con alcune caratteristiche biologiche ed altre più simboliche.

Il Mastino Tibetano è una razza in effetti unica: ci sono pochissimi esemplari, e la sua conformazione lo rende quanto di più simile al Mondo all’antico cane delle montagne, delle specie intermedie tra il lupo ed il cane. Non solo, ha delle dimensioni e un aspetto portentoso: un maschio adulto è in grado di raggiungere 72 kg di peso, quanto e più di un alano. Anche se nella media il peso si ferma attorno ai 60 kg. L’apparenza provoca un senso di rispetto istintivo: ha una criniera folta e colorata, che lo rende quasi un leone canino.

Possente è anche l’ululato, un vero e proprio richiamo della natura. Prendersi cura di un cane del genere non è facile, e infatti in pochi se ne assumono la responsabilità. Ha un coraggio leggendario, ed un carattere molto forte con gli estranei. Ama la sua famiglia, pur mantenendosi indipendente nella sua attività di guardiano. Proprio per questo è un cane realmente difficile da allevare e gestire, e che ovviamente ha bisogno di un giardino e di un clima adatto.

Una peculiarità che lo rende se possibile ancora più unico

Secondo una tradizione orientale, infatti, è un cane d’oro. Si dice porti fortuna al padrone che lo possiede, assicurando prosperità e benessere. Tanto basta per renderlo una mascotte per i più ricchi imprenditori cinesi. Non a caso l’acquisto faraonico della fiera di Zhejiang era solo l’ultimo di vari record orientali. Non dovremmo però spaventarci. Il Mastino Tibetano può essere acquistato anche negli allevamenti, ad un prezzo decisamente più contenuto rispetto alle follie da record di chi cerca uno status symbol.

Ecco svelato qual è ad oggi il cane più costoso in assoluto. Ma quanto costano gli esemplari di Mastino Tibetano da noi?

In Europa ad esempio esistono alcuni allevamenti, specie in Regno Unito. Il prezzo oscilla tra i 1500€ ed i 2500€ a seconda di alcuni fattori come l’età e l’educazione ricevuta. Prenderlo è un’impresa adatta a reali amanti dei cani, perfettamente consapevoli di cosa significhi ospitare un animale tanto imponente.

Le cifre investite in Estremo Oriente per questo cagnolone bellissimo sono esagerate. Ma anche il prezzo dei rarissimi gatti Ashera fa impressione.