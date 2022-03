Ecco svelato perché il cane mangia l’erba, ma attenzione se vomita in questo modo perché ci dovremmo allarmare

Non dimentichiamo cosa ci dicono gli esperti del settore sempre più spesso. I nostri amici a quattro zampe vivono e pensano in modo diverso da noi. Ci sono tantissimi punti di contatto e di empatia, ovviamente. Ma quando li osserviamo dobbiamo sempre provare a metterci nella loro testa. Recentemente abbiamo applicato questo principio per capire come migliorare con loro per farci considerare una guida autorevole. Poi ci siamo addirittura soffermati a capire perché il cane ci guarda intensamente quando compie un gesto decisamente intimo.

Ora invece dobbiamo comprendere perché, durante le passeggiate al parco o in campagna, inizia ad annusare e mangiare le erbe che incontra. Questo fenomeno sembra particolarmente accentuato in primavera, quando i fiori e la natura si risvegliano. Dovremmo però osservarlo con attenzione, per capire se si può nascondere un problema. Così ecco svelato perché i cani mangiano l’erba.

Non necessariamente un fastidio intestinale

La motivazione più frequente è fisica. Poi ce n’è una psicologica. Nel primo caso, il cane ha bisogno di digerire. L’erba contiene fibra grezza che aiuta il transito intestinale. Tra le sostanze utili per il cane ci sono i cosiddetti metaboliti secondari. Questi possono svolgere attività lassative, stimolanti, oppure antibiotiche.

Nel secondo caso la ragione è più profonda e può riguardare lo stress e la noia. Masticare aiuta il cane a rilasciare endorfine. Queste placano il suo senso di ansia e gli danno un effetto rilassante. Per verificare se si tratta di uno o dell’altro problema, potremmo semplicemente ragionare sulle recenti abitudini del cane e sulle caratteristiche della sua razza. Capita talvolta che il cane, anche ad una certa distanza di tempo, vomiti. Di per sé questo non è un problema. Normalmente si tratta di una reazione fisiologica dovuta a fili d’erba non masticati sufficientemente. Il corpo del cane percepisce dei corpi estranei e li rigetta. A questo accompagnerà verosimilmente anche dei succhi gastrici. Attenzione però a questi due elementi, ovvero la frequenza del gesto e la reazione.

Ecco svelato perché il cane mangia l’erba, ma attenzione se vomita in questo modo perché ci dovremmo allarmare

Se il cane vomita ogni qualvolta ingerisce dell’erba e se, anziché riprendere normalmente la propria attività, si mostra mogio e abbattuto, potrebbe esserci un problema. A questo normalmente associa una certa inappetenza. Potrebbe trattarsi di una malattia o di un disagio non ancora diagnosticato. Ad esempio, potrebbe trattarsi di una qualche disfunzione al fegato o al pancreas, un serio problema di dieta oppure semplicemente un’allergia. Dovremmo allora chiamare il nostro veterinario.

Attenzione infine alle erbe tossiche. Tra queste rientrerebbe l’aloe, il vischio, alloro e l’oleandro. Il nostro cane ha un intestino diverso dal nostro. Questo spiega la ragione per la quale questi comuni alimenti, per noi, potrebbero causare una marea di danni al nostro cane.