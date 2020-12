Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La sensazione è sempre la stessa quando facciamo colazione al bar. Proviamo irritazione. Abbiamo appena mangiato il cornetto al bancone e prendiamo un tovagliolo per pulirci.

Ogni volta, però, rischiamo di scartavetrarci il viso per quanto sono dure le veline messe a disposizione. Va bene, non esageriamo ora. Ma chissà quante volte ci saremo chiesti il perché di questa piccola ingiustizia. Ecco svelato perché i tovaglioli del bar sono così duri.

Non sono semplici tovaglioli

La caratteristica principale che viene alla mente è legata alla scarsa capacità di assorbimento di questi tovaglioli. La tecnica con cui sono realizzate le veline è chiamata goffratura.

Questa modalità di produzione conferisce al tovagliolo la superficie ruvida che conosciamo. Per questo motivo i tovagliolini del bar sono poco adatti ad assorbire l’acqua. Inoltre, la funzione principale di questa peculiarità è quella di non far attaccare i cibi alla carta. Molti anni fa, diversamente da ora, i tovaglioli usati erano più morbidi. Proprio per questo gli alimenti quali le marmellate, il cacao e la crema tendevano ad appiccicarsi ai tovaglioli.

Risparmi notevoli sulle spese correnti

I più ci rimangono male quando usano questi tovaglioli. Tuttavia tra l’uso delle veline groffate e i tovaglioli tradizionali c’è una differenza ragguardevole in termini di costi. Le prime, infatti, costano molto meno dei secondi.

Ma fermiamoci un attimo a riflettere sul prezzo di un caffè (approfondimento). Ci renderemo conto che non è facile con la piccola somma che paghiamo coprire i costi quotidiani di un bar. Dietro a quell’euro, o a quegli 80 centesimi, non c’è solo il costo dell’oro nero. Quella del barista, infatti, è una vera e propria impresa. In tutti i sensi.

Con quell’entrata deve innanzitutto coprire il costo dell’affitto. Poi ci sono le utenze, la manutenzione dei macchinari, il personale, le stoviglie. E ancora: le tasse, gli arredi, lo smaltimento dei rifiuti. La lista è davvero lunga.

Grazie a questi tovaglioli, onestamente non proprio simpatici, è possibile quantomeno risparmiare qualcosa. Ecco svelato, dunque, perché i tovaglioli del bar sono così duri.