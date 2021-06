Lo diceva già una celebre canzone degli 883: il tempo, quando siamo giovani, passa più lentamente. Quando poi cresciamo, invece, gli anni sembrano volare. Sembra che quasi tutti gli adulti abbiano notato questa grande differenza. Pochi, però, ne conoscono le ragioni. Per fortuna esistono alcuni studi che posso fare luce su questo mistero. Ecco svelato perché ci sembra che il tempo passi più velocemente da adulti.

Età diverse

L’infanzia e l’adolescenza sono diversi dall’età adulta per diversi motivi. Alcuni di questi potrebbero spiegare perché da adulti percepiamo lo scorrere del tempo in modo diverso. A fine Ottocento lo psicologo William James ha proposto una teoria. Da giovani viviamo moltissimi eventi come “prime volte” . La vita è quindi ricca di avventure e di nuove esperienze. Queste rendono i nostri giorni molto pieni e ricchi.

Da adulti, invece, ogni giorno sembra uguale all’altro e il tempo sembra volare. Non solo. Sempre a fine Ottocento lo psicologo Pierre Janet portò avanti un’altra teoria. Secondo lui, infatti, noi paragoniamo la durata degli anni al tempo che abbiamo già vissuto. Un anno è quindi solo un cinquantesimo della vita di un cinquantenne. È invece un quinto della vita di un bambino di cinque anni, e quindi ha un valore molto più grande.

Ecco svelato perché ci sembra che il tempo passi più velocemente da adulti

Esistono però anche degli studi più recenti che hanno analizzato questo mistero. Le loro conclusioni possono stupirci. Secondo lo studio di Wittmann e Lehnhoff del 2005 e pubblicato su Psychological Reports, tutto sta nel nostro livello di stress. Da piccoli, infatti, possiamo riempire le nostre giornate come vogliamo. Crescendo, invece, si accumulano i doveri e le cose da fare nelle poche ore della giornata.

Presi dal tran tran quotidiano, ci sembra di non riuscire mai a fare abbastanza cose. Il tempo, quindi, sembra volare. Presi da troppi pensieri non riusciamo più a goderci il momento, ma siamo sempre in preda al pensiero delle altre cose che dobbiamo fare! Il problema è valido anche per chi, ad esempio, è in pensione. In questo caso si è rallentati, ad esempio, da problemi fisici che rallentano ciò che si vuole fare.