Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando ci si reca al parco con il proprio cane, spesso, ci si sorprende nel vederlo mangiare l’erba. Questo, infatti, non è un comportamento inusuale per cani e gatti e si tratta di una necessità fisiologica.

Nel caso in cui questo comportamento non si protragga nel tempo non bisognerà preoccuparsene perché è un’attività normale. Ma a cosa è dovuto?

È principalmente legato al fatto che cani e gatti a volte necessitano di liberare lo stomaco dalle cose che non riescono a digerire. Ecco svelato perché cani e gatti amano mangiare l’erba.

I felini

Per quanto riguarda i gatti si sa che passano una buona parte della giornata a lucidarsi il pelo. Svolgendo questa operazione una parte del pelo eliminato viene ingurgitata. Questo porterà alla formazione di gomitoli di pelo all’interno dello stomaco.

Per riuscire ad espellere questo oggetto indigesto il gatto mangerà dell’erba che lo aiuterà a svuotare lo stomaco. Si potrà chiedere consiglio al veterinario per la creazione di preparati che aiutino l’animale ad espellere il bolo di pelo. Se il gatto vive in appartamento sarà importante l’utilizzo di erba gatta.

Il cane

Alcuni studi sul comportamento dei cani hanno rilevato che questi animali potrebbero mangiare l’erba semplicemente perché ne amano il sapore o per combattere la noia.

Molto più spesso, invece, il cane tenderà ad ingerire dell’erba a seguito di pasti troppo abbondanti e ravvicinati tra loro. Oppure a causa della bassa qualità degli alimenti somministrati.

Lo scopo dell’erba è quello di stimolare lo stomaco ad espellere ciò che non riesce a digerire. Nel caso in cui il problema si manifesti sporadicamente non ci sarà nulla di cui preoccuparsi.

Se, invece, dovesse ripetersi quotidianamente sarà necessario rivolgersi a un veterinario e, prima, cercare di capire cosa si sbaglia nella dieta dell’animale.

Infatti, sarebbe importante rendere la dieta dell’animale il più bilanciata possibile cercando di garantire il giusto apporto di fibre.

In ogni caso il veterinario potrà lavorare per trovare una soluzione al problema. Infatti questo comportamento potrebbe anche nascondere problemi più seri legati a disturbi del fegato o del pancreas.

Ecco, dunque, in breve, svelato perché cani e gatti amano mangiare l’erba.