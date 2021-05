La moda degli ortaggi multicolore è appena iniziata. Anche i pomodori oramai non hanno più il caratteristico colore rosso. Verdi, gialli, viola e addirittura neri. E questi ultimi sono la novità degli ultimi anni. Nessuna paura, perché proprio questi piccoli pomodori racchiudono un sapore nuovo, che non tutti ancora hanno scoperto.

In questo articolo ecco svelato lo stupefacente motivo per cui quasi tutti stanno comprando i pomodori neri preferendoli a quelli normali. Ci aspettano ricette creative, nuove e da far venire l’acquolina in bocca. In più, un’immensa quantità di benefici superiore ai pomodori normali.

Scopriamo questo superfood

Di tutte le varietà presenti in natura, sono quelli che nascondono più proprietà benefiche e curative. I pomodori neri sono stati inseriti nella lista dei superfood. I benefici si trovano concentrati in ogni parte di questo piccolo frutto: nella buccia, nella polpa, nei semi.

E per fortuna non si si parla di una varietà Ogm, cioè modificata geneticamente. Si tratta di incroci di pomodori con uva e mirtilli. Questo conferisce la particolare colorazione nera o rossa con striature nere. Oggi le varietà sono molte, di cui una tutta italiana chiamata “Sunblack”.

Le proprietà benefiche dei pomodori neri

Le due sostanze più importanti contenute nei pomodori neri sono le antocianine e il licopene. Quest’ultimo appartiene alla famiglia dei carotenoidi e ha un potere antiossidante straordinario. Anche le antocianine sono antiossidanti potenti. Insieme, queste due sostanze riescono a contrastare l’invecchiamento dovuto ai radicali liberi e agli agenti inquinanti esterni.

Alcuni studi hanno anche dimostrato il legame tra il consumo di pomodori neri e una minore comparsa di tumori. Il motivo sta nel ruolo di contrasto ai processi di ossidazione e infiammazione che svolgono le sostanze contenute nel pomodoro verde. Gli effetti benefici si vedrebbero specialmente sui tessuti, sul cuore e sulle cellule.

Ma parliamo anche del sapore di questa particolare varietà nera di pomodori. Il gusto è immediatamente più intenso di un pomodoro normale. Stessa cosa per il profumo. Il grado di acidità è leggermente più alto a causa della presenza di tannini.

Le varietà di pomodori neri sono perfette sia a crudo, in insalata per esempio, sia per preparazioni calde. Il Sunblack italiano, con la sua polpa rossa, è ottimo anche per la salsa. Stesso utilizzo ha il black cherry, il ciliegino nero dal sapore più dolce.