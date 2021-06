La nostra mente sta pensando sempre di più alle vacanze estive e sogna il mare e la montagna come un lontano miraggio.

Per fortuna le tanto desiderate ferie si avvicinano e noi dobbiamo solo pensare ad affrontare al meglio il caldo.

Cerchiamo di mangiare tutti gli alimenti ideali per aiutare il nostro organismo. Frutta e verdura non mancano mai anche per garantirci un’idratazione continua.

Anche per colpa delle condizioni climatiche è difficile conservare al meglio i nostri alimenti.

Ma grazie a questo articolo scopriremo come avere carciofi sempre perfetti e belli grazia ad un solo ingrediente di cucina.

Ecco svelato l’ingrediente segreto per assaporare al meglio i carciofi d’estate

Capita quasi a tutti di noi di perdere l’appetito durante questi primi caldi estivi. Non vorremo far altro che stare al fresco a riposarci ma non possiamo rinunciare ai bisogni primari.

È fondamentale mangiare e soprattutto quando il caldo indebolisce il nostro corpo. Tramite l’alimentazione rigeneriamo il nostro organismo dandogli nuova carica.

Di solito scegliamo pasti freddi e apprezziamo molto la verdura cruda poiché ci dà una sensazione di freschezza.

Siamo però un po’ stufi di mangiare solo le classiche verdure di stagione. Le carote le zucchine e i peperoni ci hanno stufano, per non parlare poi dei cetrioli o delle melanzane!

Decidiamo allora di assaporare i tanti esotici quanto accattivanti carciofi. Il carciofo è un alimento ottimale per la nostra salute poiché ricco di proteine.

Avendo un’importantissima azione depurativa sul fegato fa sì che anche i livelli del nostro colesterolo vengano ridotti. E grazie al suo consumo possiamo agire anche sulla purificazione dei nostri reni.

Ma se parliamo di carciofi siamo sicuri di saperli conservare e di non farli annerire?

In pochi sanno che

Quando acquistiamo i carciofi pensiamo solo a come pulirli senza farci male. Ma in pochi conoscono l’ingrediente segreto per assaporare al meglio i carciofi d’estate

Mentre che li tagliamo non dovremo far altro che metterli a mollo nell’acqua fredda e versare una goccia di limone.

Questo comune ingrediente di cucina li manterrà freschi come appena raccolti e saranno sempre perfetti senza farli annerire.

Riusciremo così a gustarli sia crudi che cotti e beneficiando al meglio di tutte le proprietà benefiche di questo ortaggio.

