Il salmone è un pesce e un ingrediente straordinario. Oltre ad avere un gusto unico al Mondo ed essere facile da preparare, riesce a darci un’emozione in più in cucina. Infatti, il suo colore che va dal rosa all’arancione è un grandissimo alleato di chi vuole preparare dei piatti belli oltre che buoni.

Noi italiani lo conosciamo bene e lo usiamo in mille preparazioni diverse. E Noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo raccontate alcune, anzi molte. Tuttavia, ne abbiamo raccontata una in particolare: questa, che non è la solita ricetta per del salmone affumicato con burro e pepe. Certo, come ricordava il grande Marchesi la più grande qualità di un cuoco è l’estro e l’innovazione. E in linea con il suo pensiero, oggi vogliamo proporre al Lettore un ingrediente diverso dal solito. Dunque, ecco svelato l’ingrediente perfetto e diverso dal solito da abbinare al salmone per renderlo eccezionale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il fungo ideale

La terra regala dei prodotti che l’uomo può solo immaginare di replicare. Tra questi, svettano incontrastati i funghi, i nostri trofei delle passeggiate nel bosco. E con il salmone ce n’è uno che ci va a meraviglia.

Non parliamo del porcino, e nemmeno del gallinaccio. Il loro gusto troppo deciso si scontrerebbe con la dolcezza di questo pesce. Parliamo, infatti, delle spugnole che sono anche conosciute con il nome di morchelle.

Ecco svelato l’ingrediente perfetto e diverso dal solito da abbinare al salmone per renderlo eccezionale

Questo fungo può essere trovato in tutto il nostro continente. L’Europa in tarda primavera è piena di morchelle, che si trovano nelle radure del bosco e nei prati assolati.

Per chi volesse andare a cercarle, il trucco è quello di svegliarsi presto la mattina. In questo modo, e sapendo dove andare, non rischiamo di farceli prendere da un altro raccoglitore esperto.

Ricordiamo che prima di consumare le morchelle dobbiamo cuocerle, e facciamoci consigliare dal nostro verduriere di fiducia. Con il salmone ci stanno benissimo in praticamente tutte le preparazioni che lo prevedono cotto.