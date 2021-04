La salute e il benessere del corpo è molto importante, si sono sempre utilizzate creme e lozioni già pronte per poter prendersi cura di sé. In realtà esisteva già una piccola cerchia di persone che utilizzava metodi più ecologici e naturali per prendersi cura del proprio corpo e non solo. Nell’ultimo periodo la filosofia della sostenibilità dell’ambiente e della cura del corpo con prodotti naturali si sta espandendo sempre di più.

In vari articoli abbiamo indicato i modi migliori per poter avere dei capelli lucenti, per poter combattere la cellulite, per realizzare uno scrub viso del tutto naturale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In questo articolo indicheremo come prendersi cura della nostra amata chioma ricorrendo all’utilizzo di un ingrediente che è presente in tutte le cucine.

Ecco svelato l’ingrediente che tutti abbiamo in casa e che possiamo utilizzare per rafforzare e ravvivare i capelli.

Ingrediente per un impacco naturale presente sulle nostre mensole

Quando si decide di passare da creme e lozioni industriali a prodotti naturali per la cura del corpo e dei capelli è sempre bene informarsi. Ma soprattutto è bene sapere che non tutti gli ingredienti possono fare al caso nostro. Per questo motivo proponiamo sempre di provare per valutare gli effetti.

Con questo articolo presentiamo un ingrediente presente sulle nostre mensole che ha molteplici usi, in questo caso lo utilizzeremo per rafforzare e ravvivare i capelli. Ci stiamo riferendo al caffè, questo è già stato indicando per colorare i capelli in modo naturale e donargli lucentezza.

In caso di capelli sfibrati e secchi questo unito ad un olio vegetale, come quello di ricino o di lino, risulta essere un vero toccasana. Si dovranno unire gli ingredienti e creare un impacco da lasciare in posa sui capelli, più lo lasciamo in posa più darà gli effetti sperati. Questo impacco semplice, con ingredienti naturali e facilmente reperibile darà ai nostri capelli una nuova robustezza.

Ecco svelato l’ingrediente che tutti abbiamo in casa e che possiamo utilizzare per rafforzare e ravvivare i capelli.