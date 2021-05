Pulire le cozze ha sempre richiesto un bel pò di pazienza e tanto tempo. Inoltre, grande inconveniente è che le mani si rovinano e si inzuppano di cattivo odore. È dunque un lavoro sporco che si delegherebbe volentieri a qualcun altro. Per questa ragione, talvolta, evitiamo proprio di acquistarle ed optiamo per altro.

Tuttavia, il sapore delle cozze è inimitabile. Quindi, preparare, soprattutto in estate, un bel piatto di scialatielli allo scoglio o ai frutti di mare, risulta a dir poco, inevitabile.

Ecco svelato il trucco per pulire rapidamente le cozze in pochi minuti, in maniera economica e senza doverci rovinare le mani

Pertanto, se andiamo alla ricerca di facilitazioni nel fastidioso compito di pulitura delle cozze, possiamo trovare dei rimedi davvero efficaci. Ed ecco svelato il trucco per pulire le cozze in 5 minuti, in maniera economica e senza doverci rovinare le mani.

Nessuno ci crederà: basta un po’ di sale grosso in un sacchetto di plastica per alimenti e il gioco è fatto. Seguendo il sistema che indicheremo, sporcheremo poco la nostra cucina e inoltre incrostazioni e alghe saranno rimosse con facilità. Ma scopriamo insieme quale è il procedimento da seguire.

Procedura da seguire

Ebbene, per procedere alla pulitura, dobbiamo disporre soltanto di sale grosso e di due sacchetti di plastica per alimenti. Quindi, trasferiamo le cozze in uno scolapasta ed eliminiamo quelle rotte o aperte. Poi, occorre lavarle bene sotto l’acqua corrente.

Dopo, trasferiamo alcune cozze in un sacchetto di plastica nel quale versiamo anche un’abbondante quantità di sale grosso e poi lo chiudiamo.

A questo punto, occorre inserire il sacchetto che abbiamo chiuso nell’altro sacchetto vuoto, per poi sfregare le cozze per circa cinque minuti.

Dopodiché, apriamo il sacchetto e riportiamo le cozze nello scolapasta, per risciacquarle sotto acqua corrente per eliminare eventuali residui.

Controlliamo qual è il risultato e, nel caso, utilizziamo una retina per eliminare qualche altra incrostazione rimasta. Infine, stacchiamo dalle cozze il bisso.

Abbiamo così svelato il trucco per pulire rapidamente le cozze in pochi minuti, in maniera economica e senza doverci rovinare le mani.