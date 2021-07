Un modo di dire popolare afferma che “fritto è buono anche un sasso”. Come dare torto alla saggezza popolare che spiega sempre con poche parole cose fondamentali. Sappiamo bene che la frittura può davvero dare gusto anche all’alimento meno saporito. Ma è molto importante scegliere bene la pastella altrimenti non avremo mai l’effetto desiderato. Ogni cibo ha bisogno di una pastella diversa per esaltarne il sapore.

Uova, lievito, acqua frizzante

Le maggiori differenze tra una pastella e l’altra stanno tutte qui. C’è chi preferisce una tempura più leggera e croccante perfetta per il pesce. Chi invece per friggere le verdure usa una pastella con il lievito per non rischiare l’effetto molliccio. Oppure c’è chi utilizza la birra per ottenere la croccantezza perfetta. Ma il trucco di cui parleremo oggi lo conoscono davvero in pochi.

Ecco svelato il trucco della nonna per una frittura più leggera e meno unta

Come già detto la ricetta della pastella cambia da persona a persona. Si sceglie quella più adatta alla preparazione ma anche quella che più ci piace. Cercando di ottenere sempre una frittura croccante al punto giusto. Ma non sempre riusciamo nel nostro intento e delle volte il fritto rimane troppo unto.

Quindi iniziamo a provare tante varianti per capire quale sia la migliore. Utilizziamo solo acqua e farina, usiamo l’acqua frizzante o cambiamo olio per friggere. Ma nulla, l’unto sulle mani rimane sempre.

Ecco che ci vengono in aiuto le nonne. Il segreto per evitare che la frittura assorba troppo olio in cottura è questo. Basta aggiungere un paio di cucchiaini di aceto alla pastella. Meglio se si tratta di aceto di mele, più delicato e che quindi non cambierà sapore al nostro piatto. L’aceto andrà ad asciugare la nostra frittura, rendendola leggera e poco unta.

Quindi ecco svelato il trucco della nonna per una frittura più leggera e meno unta. Ora non avremo più scuse per non mangiare un gustoso fiore di zucca in pastella con le mani.

