I gatti sono degli animali estremamente misteriosi e affascinanti. Per questo motivo noi umani siamo estremamente attirati dalla loro natura enigmatica e, spesso, li assecondiamo senza però capirli fino in fondo.

Una loro caratteristica che per noi risulta particolarmente strana è relativa al loro ritmo sonno-veglia. Infatti li vediamo sempre a sonnecchiare, sia di giorno che di notte. Ma a tutto c’è una spiegazione: ecco svelato il sorprendente motivo per cui i gatti dormono tanto.

Un primato particolare per animali prevalentemente notturni

I felini sono, dopo gli opossum e i pipistrelli, una delle specie che spende più tempo a dormire. Passano nel mondo dei sogni circa i due terzi della loro vita, arrivando anche a bruciare dalle 16 alle 20 ore su 24.

Questo è dovuto al fatto che sono animali prevalentemente notturni e che, quindi, danno il loro meglio dopo la mezzanotte. E per questo potrebbero svegliare i loro padroni con delle baruffe o dei miagolii insistenti alle prime luci del mattino.

La caccia

In questo intervallo di tempo, infatti, sono abituati a cacciare. Ed essendo molto attivi, sia in casa sia in natura, hanno bisogno di riprendere le energie.

Non è raro, infatti, vedere il proprio micio schiacciare un pisolino. Osservandolo attentamente, però, si potrà notare come la posizione sia comunque pronta a scattare per fuggire da un eventuale predatore.

Anche i loro sensi sono lucidissimi. Infatti muoveranno le orecchie o le vibrisse ad ogni singolo fruscio, pronti a darsela a gambe in caso di pericolo. In sintesi ecco svelato il sorprendente motivo per cui i gatti dormono tanto.

