Le unghie sono delle placche di cheratina, poste alle estremità delle nostre dita. Le unghie sono molto vascolarizzate, tanto che tramite queste, è anche possibile accorgersi di problemi che riguardano la circolazione. Grazie alle unghie, riusciamo ad avere una manualità più precisa per gli oggetti molto piccoli. Tendono a crescere in lunghezza, piuttosto che in larghezza. La proliferazione è condizionata dalle stagioni, è più veloce specialmente in estate.

I disturbi

Esistono molte patologie che possono colpire le nostre unghie. Di solito, comprendono alterazioni relative alla struttura, ma spesso anche al calore. Avere le unghie molto fragili, è una condizione comune a molti. Spesso la fragilità dell’unghia è dovuta ad un fattore legato all’ereditarietà. Altre volte, dipende da detergenti o prodotti troppo potenti o tossici, che vanno a colpire il letto ungueale, danneggiandolo. Oggi, vengono usati moltissimi prodotti, che servono a rendere l’unghia curata e piacevole esteticamente.

Smalti, gel, semipermanenti ci fanno sentire sempre in ordine e rendono la mano molto femminile, ma possono, col tempo, creare un forte danno all’unghia. Basti pensare al danno che l’unghia riceve, ogni volta che, tali prodotti vengono tirati via. Andiamo a scoprire il significato di una delle caratteristiche più comuni dell’unghia. Ecco svelato il significato delle righe verticali sulle unghie.

Ecco svelato il significato delle righe verticali sulle unghie. La striatura

Le tipiche righe verticali presenti sull’unghia, sono solchi che si creano sulla superficie. Questa striatura verticale, di solito, è il segno di una inadeguata idratazione o il segno tipico dell’invecchiamento. Spesso, compaiono su uno sfondo di pelle molto secca o caratterizzata da psoriasi. Questa particolarità di questo annesso cutaneo, può essere la spiegazione di un problema a livello locale o di un disturbo generale nel nostro corpo. Possono essere il segno di patologie abbastanza gravi quali traumi, disturbi riguardo il sistema immunitario o problemi di metabolismo.