Il sogno di tutte le donne è quello di avere sempre una pelle pulita e giovane, in particolare quella del viso. Ognuna di noi, infatti, acquista e sperimenta prodotti che possono realizzare questo sogno. Oltre ai prodotti industriali già pronti e testati, esistono tantissimi rimedi naturali da applicare sul proprio viso per contrastare l’avanzamento dell’età.

Questi trucchi anti-età che cercano di fermare il tempo, danno i risultati solo dopo un po’ che vengono applicati. Infatti ci vuole costanza e pazienza per vedere la loro efficacia.

Sono tante le maschere e le creme che possiamo creare per ottenere una pelle liscia e levigata. Molte utilizzano i rimedi naturali per contrastare anche gli inestetismi che compaiono sotto gli occhi, e anche per contrastare le prime rughe di espressione. Tra i vari cosmetici che possiamo creare in casa ne esiste uno che è fondamentale per la pelle.

Ecco svelato il segreto su come preparare la straordinaria lozione anti-età per una pelle pulita e giovane.

Tonico viso a base di acqua di riso

Sappiamo già quali sono i numerosi benefici che l’acqua di riso apporta alla nostra pelle e non solo. Sappiamo anche che questa fa molto bene ai nostri capelli donando loro lucentezza e morbidezza. Ma pochi sanno che è possibile creare un tonico viso del tutto naturale che pulisce delicatamente la pelle.

Abbiamo solo bisogno di un contenitore, mezza tazza di riso, due bicchieri d’acqua, meglio se distillata, e un colino.

Mescoliamo nel contenitore il riso con l’acqua, quest’ultima deve essere a temperatura ambiente. Fatto questo, copriamo il tutto con un coperchio e lasciamo riposare tutta la notte. Altri preferiscono direttamente bollire il riso nell’acqua e poi scolarlo nel colino. Questa è una scelta personale, entrambi i metodi sono validi. Una volta scelto il metodo e ottenuto il tonico naturale, filtriamo in una boccetta e conserviamo in un luogo asciutto. Mettiamo il tonico su un disco di cotone e applichiamolo sul nostro viso come abbiamo sempre fatto.

