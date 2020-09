Aggiungi solo un pizzico di questo ingrediente e la tua vita sarà felice per sempre. Ecco svelato il segreto per vivere una vita felice sempre.

L’inquinamento non rende felici

Questa scoperta è dovuta a un gruppo di ricerca, che ha messo sotto la lente d’ingrandimento il vivere in città. Il risultato è sorprendente: l’inquinamento influenza il nostro stato di felicità. Si è trovato, infatti, che le persone che vivono in zone non inquinate, sono più felici e meno stressate di quelli che vivono dove l’inquinamento è di casa. L’inquinamento non risparmia quindi nemmeno il nostro umore.

Ecco svelato il segreto per vivere una vita felice sempre. L’alimento della felicità

Come fare allora per ritrovare quella sana tranquillità e buon umore? Non potendo scappare, almeno immediatamente, dalle nostre città ricche di aria malsana, dobbiamo rimediare in modo diverso. Allora perché non ricorrere a qualcosa che ci tenga un po’ più su?

Oltretutto si avvicina il freddo e fra poco gli scaffali del supermercato sfoggeranno tutte le cioccolate dai gusti più vari. Il cioccolato è un alimento di cui non abusare, ma che stimola le endorfine. Le endorfine ci danno un pizzico di buon umore, quanto basta per poter sorridere un po’. Ce n’è per tutti i gusti, al latte, fondente, alle nocciole, all’arancio, al cocco, alla menta, al 90% di cacao puro e tanti altri ancora. Questo frutto tropicale fa entrare nella nostra giornata inquinata un raggio di sole, cambiando sapore ad una giornata uggiosa.

Anche il peperoncino ha lo stesso effetto del cioccolato sulla produzione di endorfine. Non a caso alcuni cioccolati sono al peperoncino. Effetto raddoppiato per i casi disperati.

Un rimedio efficace

Il rimedio più efficace per essere felici, è semplicemente quello di volerlo. Questo è il segreto della felicità. Naturalmente stiamo parlando di vera felicità. Quella che non è legata alla ricerca spasmodica dei soldi o al salutismo, alla ricerca continua della miglior salute. Felicità non significa qui ridere a crepapelle su tutto, o sorridere a oltranza. Felicità è mantenere quel buon umore e quella serenità di fondo nella nostra giornata. Sappiamo oramai che il pensiero è energia e condiziona la nostra vita. Allora apriamo le porte della nostra mente al buon umore. Basta fare il primo passo, semmai anche con un pezzetto di cioccolato in bocca.

