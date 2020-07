Ecco svelato il segreto per versare il ketchup fino all’ultima goccia. Solo l’11% delle persone conosce questo trucco. La frustrazione nel non riuscire a svuotare il tubetto del ketchup è un sentimento che accomuna sicuramente molte persone. Finalmente, Heinz, il più celebre produttore della salsa, ha svelato il segreto per recuperare fino all’ultima goccia di ketchup. Il trucco sta nel punto esatto in cui dare i colpetti alla confezione, ma quella classica, di vetro. Esattamente dove c’è un piccolo numero “57″ sulla bottiglietta.

Un portavoce della Heinz ha dichiarato al Mirror che quell’area è il punto debole della famosa confezione: “Tutto ciò che bisogna fare è dare un colpetto fermo e deciso dove la bottiglia si restringe, e il ketchup uscirà molto più facilmente”. Secondo il sito ufficiale dell’azienda americana nata a Pittsburgh, Pennsylvania, nel 1869, solo l’11% delle persone conosce questo segreto.

E per le confezioni in plastica?

Dobbiamo ricordarci che si tratta di fisica. Ebbene sì, perché a differenza dell’acqua, che versiamo senza alcun problema dalla bottiglia al bicchiere, il ketchup è un fluido non newtoniano, come anche il dentifricio. L’emulsione di acqua, aceto, pomodoro, sciroppo di mais e spezie, resa collosa da un additivo alimentare chiamato gomma di xantano, non è un liquido semplice. Se viene applicata poca forza al contenitore, il fluido presenterà un’alta viscosità, ovvero si muoverà più lentamente. Se invece si applica maggiore forza, uscirà anche fin troppo velocemente. L’alternativa è scuotere lentamente la confezione, ma per un periodo più lungo. Il ketchup dovrebbe versarsi sul piatto in maniera più controllata. Come la storia della tartaruga. Chi va piano va sano e va lontano. In questo caso chi va piano avrà più ketchup nel proprio piatto. Senza magari evitare di schizzare ovunque la nostra preziosa salsa.