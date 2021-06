Spaghetti alle vongole è un primo piatto di pesce tradizionale che incontra il favore di tutti i palati. Benché facile da preparare, però, è molto difficile bilanciare i sapori per un risultato eccellente. Il rischio più grande è quello di preparare un primo piatto troppo asciutto. Quindi, dopo esserci assicurati che i molluschi abbiano una pasta morbida e non gommosa, dobbiamo concentrarci sulla cremina. Gli spaghetti alle vongole sono una ricetta semplicissima negli ingredienti, eppure preparare un piatto cremoso e umido richiede qualche piccolo trucco. Ecco allora svelato il segreto per una cremina degli spaghetti alle vongole saporitissima per un primo piatto estivo da 10 e lode.

Ingredienti per gli spaghetti alle vongole per 4 persone

a) 400 gr spaghetti;

b) un cucchiaio di farina di mais;

c) 1 kg di vongole veraci;

d) 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

e) 2 spicchi d’aglio;

f) peperoncino;

g) sale q.b.;

h) prezzemolo fresco.

Procedimento

Lasciare spurgare le vongole in acqua salata con l’aggiunta di un cucchiaio di farina di mais per almeno 2 ore. Accendere il fuoco sotto una padella larga e bassa. Una volta calda, mettere le vongole ancora chiuse e coprire bene. Cuocere per 5-10 minuti e togliere dal fuoco appena le vongole si sono aperte. Scartare quelle che sono rimaste completamente chiuse e i gusci rotti. Togliere le vongole e filtrare ulteriormente l’acqua rilasciata dai molluschi e tenerla da parte (tornerà utile dopo). Intanto mettete sul fuoco abbondante acqua per la pasta e quando bolle aggiungere sale. Nella stessa padella delle vongole versare l’olio, gli spicchi d’aglio e peperoncino, e scaldare a fuoco lento. Mettere le vongole nell’olio caldo per farle insaporire qualche minuto. Aggiungere la loro acqua messa da parte poco alla volta. Aggiungere il prezzemolo tritato.

Ecco svelato il segreto per una cremina degli spaghetti alle vongole saporitissima per un primo piatto estivo da 10 e lode

Il segreto per ottenere un sughetto cremoso sta nel cuocere la pasta direttamente nel sugo per metà cottura (come fosse un risotto). Quindi scolare gli spaghetti molto al dente (3/4 minuti prima del tempo) e trasferirli nella padella con le vongole, mantenendo da parte un bel po’ dell’acqua di cottura della pasta. Aggiungere poco alla volta l’acqua di cottura finché gli spaghetti saranno giunti a cottura e sul fondo si sarà formato un sughetto denso. Servire gli spaghetti alle vongole subito con l’aggiunta di altro prezzemolo fresco tritato.

Ultimo consiglio. Ricordarsi di non salare troppo l’acqua della pasta. L’acqua delle vongole è già salata. Buon appetito.