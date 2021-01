Tutte le nonne d’Italia la sanno lunga. Basta pensare che i maggiori chef stellati, tra cui Bruno Barbieri, hanno imparato la loro arte dalla propria nonna. Che sia mamma della mamma o mamma del papà poco importa. Ciò che conta è avere la fortuna di andare a casa sua la domenica mattina e rubarle i segreti in cucina.

Meglio ancora, per i più fortunati si tratta proprio di vederla cucinare. Le nonne incarnano la tradizione, piatti storici, poveri e tipici. Siamo in Italia e, naturalmente, il sugo al pomodoro è il cuore della nostra cultura.

La pasta, infatti, è un piatto tra i più comuni delle tavole di tutta Italia. Il sugo al pomodoro è il re dei sughi. Ecco svelato il segreto della nonna per un sugo della pasta sfiziosissimo.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Ingredienti

Gli ingredienti necessari:

a) 300 grammi di pomodori pachino;

b) tre spicchi d’aglio;

c) mezzo scalogno e mezza cipolla;

d) olio evo;

e) passata di pomodoro a volontà;

f) un cucchiaino di zucchero;

g) noce moscata;

h) timo;

i) sale e pepe.

Ricetta

Partiamo con un soffritto di metà cipolla e metà scalogno. Olio rigorosamente extra vergine e via, in padella scalogno e cipolla tagliati finemente.

Il segreto della nonna è aggiungerci l’aglio in questo punto: darà un gusto eccezionale (focus sull’aglio qui). Lasciamolo però solo qualche minuto e via, lo togliamo.

Quando scalogno e cipolla sono pronti, versiamo in padella i nostri pomodori pachino appositamente tagliati in quattro o meglio, sei parti. Due o tre minuti di cottura e versiamo la nostra passata di pomodoro. Averla in cantina dall’estate scorsa sarebbe una vera benedizione dal cielo, ma non tutti hanno questa fortuna.

Una volta versata la passata, abbassiamo il fuoco e facciamo cuocere il sugo il più tempo possibile. Verso la fine aggiungiamo il cucchiaino di zucchero, la noce moscata, il timo.

Mescoliamo bene tutto e, infine, lo filtriamo. Sale e pepe e il sugo è pronto, buon appetito! Ecco svelato il segreto della nonna per un sugo della pasta sfiziosissimo.