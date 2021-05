Quando prepariamo una cheesecake, o una qualsiasi torta, ci impegniamo al massimo per ottenere il miglior risultato possibile. A volte, però, il nostro lavoro è rovinato per colpa di un problema. La nostra torta è piena di crepe, che la rendono brutta e imperfetta.

Esiste un metodo per evitare che queste crepe si formino? Certo che sì, e ce lo forniscono direttamente i maestri pasticceri. Ecco svelato il segreto dei migliori pasticceri per risolvere questo problema che rovina le nostre torte cheesecake.

Il segreto sta nella temperatura

La cottura della cheesecake non è facile come sembra. Il problema è che, spesso, a fine cottura, il centro della torta rimane ancora umido, un po’ “bagnato”. Molte persone si lasciano ingannare da questa cosa e decidono di prolungare la cottura della propria cheesecake.

Questo è un grave errore che causerà quasi sicuramente le antiestetiche crepe. A fine cottura, è normale che il centro della nostra cheesecake rimanga più umido, e questo non deve spaventarci. Ma arriviamo al vero segreto per evitare la formazione delle crepe.

La nostra torta deve riposare

Dopo la cottura, non dobbiamo tirare la cheesecake subito fuori dal forno. Il problema principale che causa queste crepe è proprio lo sbalzo termico che si crea tra l’ambiente caldo del forno e quello esterno, più freddo.

La torta, invece, va lasciata all’interno del forno, aspettando che l’ambiente interno a quest’ultimo si raffreddi naturalmente. In questo modo, la torta passerà ad una diversa temperatura in modo graduale e le crepe tanto odiate non si formeranno.

Ecco svelato il segreto dei migliori pasticceri per risolvere questo problema che rovina le nostre torte cheesecake. Basta davvero poco per ottenere una cheesecake davvero perfetta.

Il trucco furbo per rimediare all’errore…

Chi, invece, legge questo articolo solo dopo aver preparato la cheesecake, potrà risolvere il problema delle crepe con un’idea furba e veloce. In questo caso, basterà ricoprire la torta con un bello strato di cioccolato e marmellata, e il gioco è fatto!

E per scoprire come preparare in 15 minuti un’ottima cheesecake con fragole e cioccolato bianco, cliccare qui.