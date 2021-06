Si dice che la pasticceria è come la chimica. Gli ingredienti devono essere dosati meticolosamente e i passaggi eseguiti in maniera perfetta. Evitando sostituzioni, se non si è esperti.

Ma può capitare che seguendo passo dopo passo la ricetta e rispettando tutti i passaggi, qualcosa vada storto.

Purtroppo è il caso di dire che non tutte le ciambelle escono con il buco. Ed ecco svelato il segreto dei grandi pasticceri per evitare che la torta si sgonfi al centro durante e dopo la cottura.

Questo è il problema principale

Capita di guardare la nostra torta in forno e vedere ad un certo punto, la sua bellezza svanire. In un attimo cede e si sgonfia al centro. Ma come è possibile?

È un problema che capita spesso, soprattutto quando c’è uno sbalzo di temperatura.

Alcune volte, prese dalla smania di capire come procede la cottura del nostro dolce, apriamo, prima del tempo, lo sportelo del forno. Lo facciamo soprattutto per infilare il famoso stuzzicadenti che ci dirà se la torta è già cotta.

Questo è proprio uno dei motivi che influisce negativamente sulla sua cottura. Non aprire mail il forno prima di 20 minuti.

Un altro motivo può essere un forno troppo caldo o al contrario troppo freddo. Un dolce può avere un tempo di cottura molto lento. Un forno troppo potente e caldo cuocerà la torta subito in superficie ed ai lati, lasciando la parte centrale umida e poco cotta. Al contrario ci sono dolci che necessitano il preriscaldamento del forno.

Quando invece la torta si sgonfia a fine cottura

Capita invece che la nostra torta, ultimata la cottura, sia perfetta. Dorata, alta al punto giusto e invitante. Ma dopo qualche minuto ecco che si sgonfia al centro.

In questo caso probabilmente c’è stato qualche problema durante la preparazione. La nostra torta avrà incorporato molta aria. Quindi una volta terminata la cottura e tolta dal forno tenderà a sgonfiarsi.

Oppure abbiamo creato uno shock termico togliendo la torta troppo presto dal forno. È sempre meglio lascarla a raffreddare a forno spento.

Ecco svelato il segreto dei grandi pasticceri per evitare che la torta si sgonfi al centro durante e dopo la cottura.