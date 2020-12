Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti noi amiamo i carboidrati. La pasta, la pizza e il pane, infatti, sono degli alimenti molto importanti nella dieta mediterranea. Però in alcune occasioni non si possono mangiare.

Quando? Ad esempio il 13 dicembre. Ecco svelato il motivo per cui il giorno di Santa Lucia non si deve assolutamente mangiare né pane né pasta. Scopriamo insieme la storia che c’è dietro a questo divieto devozionale.

Il miracolo della Santa

Molti siciliani si considerano molto devoti a questa figura, soprattutto i siracusani, e per questo, nel giorno a lei dedicato, si astengono dai carboidrati. Questa usanza è dovuta a un miracolo della donna.

Nel 1646 imperversava la peste e, per contrastarla, spesso i fedeli si riunivano in preghiera. Durante una Messa si misero a invocare la Santa per poter ottenere del cibo per poter sopravvivere.

A questa richiesta una colomba entrò dal portone della Chiesa, stupendo tutti i presenti. Dopo poco, però, avvenne il miracolo: a breve tempo da questa improvvisa apparizione venne annunciato l’arrivo di una nave piena di derrate alimentari.

Per ringraziare, ancora oggi, molti decidono, in segno di astensione, di non consumare prodotti a base di cereali. Altri, invece, non si attengono a questa regola e per festeggiare preparano torte, fra cui la tradizionale cuccìa dedicata alla Santa, e arancine.

