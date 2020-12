Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I cani e i gatti sono da secoli compagni inseparabili dell’essere umano. Dopo tanto tempo, però, alcuni loro comportamenti continuano a risultare per noi padroni del tutto incomprensibili, soprattutto per quanto riguarda i felini. Meno male che esiste la scienza per fornirci le risposte di cui abbiamo bisogno. E a fare chiarezza su tutte i nostri dubbi e curiosità. Oggi parleremo di un fenomeno che chiunque possieda un micio, di sicuro avrà notato. Ecco svelato il motivo per cui il gatto si lecca subito dopo aver mangiato.

Questione di igiene

La scena tipica a cui di solito si assiste è la seguente. Il gatto mangia dalla propria ciotola, si avvicina per farsi coccolare e poi si apparta per darsi una bella pulita.

Nonostante questo gesto di leccarsi dopo aver mangiato possa risultare contraddittorio, racchiude in sé una ragione biologica ben precisa. Quando questo mammifero mangia, infatti, gli rimane l’aroma del cibo addosso. Per questo motivo tende subito a pulirsi il manto per nascondere il proprio odore da eventuali predatori.

A questo punto una domanda sorge spontanea: ma così facendo non sparge ovunque il puzzo di cibo? La risposta è no perché la saliva del felino contiene degli enzimi molto forti che in poco tempo riescono a dissolvere ogni traccia esterna dalla bocca. In breve, ecco svelato, dunque, il motivo per cui il gatto si lecca subito dopo aver mangiato.

Oggi abbiamo spiegato per quale motivo i nostri mici decidono di toelettarsi giusto dopo aver mangiato. Se si è interessati a scoprire altre curiosità sul mondo animale, consigliamo di consultare la vasta sezione presente sul nostro sito web. Consigliamo, ad esempio, a questo proposito di leggere un articolo dedicato ai miagolii: in questo modo è possibile decifrare quale sia il significato che si cela dietro ai suoni del nostro amato animale domestico.