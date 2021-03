L’alimentazione del gatto è una cosa da prendere molto sul serio, sin da subito, ovvero da quando il micio è ancora un cucciolo.

Un gatto sano è un animale che mangia bene e che si nutre solo di cibi che non lo danneggiano. Ci sono diversi cibi della dieta umana di cui loro sono ghiotti e che possono mangiare saltuariamente, ma tra essi non sono compresi i dolci. Ecco svelato il motivo per cui il gatto non deve assolutamente mangiare dolci.

Il gatto e i dolci

I gatti hanno lo straordinario potere di convincerci a dare loro del cibo che stiamo mangiando semplicemente guardandoci fissi negli occhi. Ciò che è importante, però, è non farla diventare un’abitudine. Sebbene certi cibi non siano dannosi per loro, è sempre meglio mantenere un’alimentazione specifica adatta alla loro età e alla loro natura. Se ogni tanto vogliamo premiarli è concesso, ma è necessario evitare determinati alimenti che possono essere dannosi alla loro salute. I dolci, infatti, sono alimenti molto dannosi per la salute dei nostri gatti: ecco svelato il motivo per cui il gatto non deve assolutamente mangiare dolci.

Patologie correlate

Partendo dal presupposto che il gatto non possiede papille gustative capaci di percepire i sapori dolci, il gatto non cerca di per sé questo tipo di alimento. Quindi se il nostro gatto prova ad assaggiare un alimento dolce è soltanto per curiosità e non per voglia. Detto ciò, i cibi dolci possono essere dannosi per la salute del nostro felino, specialmente quelli contenenti xilitolo che possono provocare loro un’indigestione e forte malessere. Anche il cioccolato è tra i cibi dolci da evitare assolutamente, perché contiene la teobromina che può provocare sintomi anche gravi da intossicazione. Inoltre, è da ricordare che un’alimentazione scorretta e con la presenza di alimenti dolci, oltre all’intossicazione, può causare obesità e di conseguenza il diabete. Questo, purtroppo, può compromettere la longevità e la qualità della vita del nostro gatto.

Approfondimento

